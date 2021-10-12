Karamollaoğlu 'Millet İttifakı'ndan ayrılma' haberleri için bakın ne dedi

Saadet Partisi Millet İttifakı’nın içinde mi kalacak ?





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarına ilişkin, ''Bugün için böyle bir tartışmayı çok doğru bulmuyorum ve yapay bir tartışma olarak görüyorum. Düşüncelerim değişmedi.” dedi.CHP lideri Kılıçdaroğlu, partiyi ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. İki lider, 1.5 saat süren görüşme sonrası gelecek seçimlere ve siyasetteki son gelişmelere ilişkin basının sorularını yanıtladı.Karamollaoğlu, "Önceki seçimlerde Millet İttifakı içerisindeydik. Şu anda tüm siyasi partilerle görüşüyoruz. “Seçimden önce bir seçim ittifakı konuşulmamalı' ifadeniz, Millet İttifakı'ndan ayrılıyor mu Saadet Partisi? Şeklinde çeşitli yorumlara neden oldu. Değerlendirmeniz nedir?' sorusuna ilişkin şu yanıtı verdi:"Ben bu cümleyi ilk defa kullanmıyorum. İttifaklar seçim sath-ı mailine girildikten sonra gündeme gelmeli ve konuşulmalı. Bu işin tabiatı gereği. Bir seçim bitti, isterseniz ikinci seçim için de ittifaklara başlayabilirsiniz ama bu isabetli bir yaklaşım olmaz. Bu genel bir kanaat. Bundan dolayı o söylediklerimde 'biz bir yerden ayrılıyoruz başka bir yere gidiyoruz' gibi bir netice de çıkarılmamalı kesinlikle" dedi.Kılıçdaroğlu, "Twitter adresinizdeki profil fotoğrafını değiştirmeniz 'Cumhurbaşkanı adayı olacak' iddialarını daha da güçlendirdi. Buna neler söylersiniz?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:"Siyaset söylentiler üzerine inşa edilmez. Gerçekler üzerine inşa edilir. Gerçekler üzerine inşa ettiğiniz zaman da vatandaşla siyaset kurumu arasında güven ilişkisi oluşur. Bugün için böyle bir tartışmayı çok doğru bulmuyorum ve yapay bir tartışma olarak görüyorum. Düşüncelerim değişmedi. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili olarak daha önce ifade ettiğim düşüncelerim gene değişmedi. Bundan sonra da değişmeyecek. Dolayısıyla cumhurbaşkanının nasıl bir kişi olması gerektiğini, niteliklerini kamuoyuyla zaman zaman paylaşıyorum, ifade ediyorum. Aynı düşüncedeyim. Profil fotoğrafımın da istiyorsanız yarın arkasına Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı da koyarız. Eğer bir profil fotoğrafı ile cumhurbaşkanı belirleniyorsa o zaman işimiz çok zor."