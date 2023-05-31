Samanyolu Haber /Gündem / Karamollaoğlu resmen duyurdu: Gelecek ve DEVA ile grup kurma çalışmaları başlıyor /31 Mayıs 2023 13:23

Karamollaoğlu resmen duyurdu: Gelecek ve DEVA ile grup kurma çalışmaları başlıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile Meclis'te grup kurma çalışmalarının başladığını açıkladı.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçimin ardından partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. 

Karamollaoğlu, gazetecilerin seçim akşamı CHP Genel Merkezi'ndeki buluşmayı sorması üzerine "O akşam bir araya gelmemiz tabii bir hadiseydi. Sayın Kılıçdaroğlu, bizleri davet edip hem geçmiş olsun denildi hem de kısa bir görüşme yapıldı. Ama ciddi bir mesele konuşulmadı. O bir araya gelme değerlendirme ya da karar alma toplantısı değildi" dedi. 

Karamollaoğlu Meclis'te Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile birlikte grup kurulacağı yönündeki iddialara da "Geçmişte o gayreti gösterdik ama ittifak sağlanamadı. Şimdi de Meclis'te grup kurmak için bir takım çaba gösterilecek. Şimdi biraz erken konuşmak için" diye yanıt verdi. 
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