Karamollaoğlu: Yeni ittifaklar olabilir

Temel Karamollaoğlu, Radyo Karakutu’da yayınlanan Bidebunuizle programında Yavuz Oğhan’ın sorularını yanıtladı. AVM’lerin açılmasının ekonomiyi düzeltmeye yetmeyeceğini belirten Saadet lideri, “AVM’ye giden çoluk çocuğuyla eğlenmeye gidiyor, eğlence mekanları da kapalı. Bu nedenle AVM açmak ekonominin derdini çözmez” dedi.







Karamollaoğlu’nun açıklamaları şöyle:





"Türkiye’nin problemleri var. Birincisi kutuplaşma. Diğeri adalet, liyakat ve en önemlisi şeffaflık. Siz denetlenebilir değilseniz sizin söylediğinize nasıl itimat edeyim? Denetlenmeye neden açık değilsiniz? Bu insanların zihninde tereddüt oluşturuyor.





Cumhurbaşkanının yaklaşımında üslup olarak bir değişiklik görmedim. Muhalefeti ve belediyeleri bile dışlamak mantıklı yaklaşım tarzı değil. En isabetli kararı bir sağlık kurulu oluşturması oldu. Ben sayın cumhurbaşkanının üslubunda, tavrında değişiklik görmüyorum. Halbuki bunda değişikliğe ihtiyaç var.





Şu anda Cumhur İttifakı olarak iki partinin birbirlerinden farkı yok gibi. Kendi politikaları farklı ama herkes uygulamadan memnun. Bahçeli Akşener’in kendi karşısında güçlenmesini arzu etmez. Bu yüzden aynı masaya oturacağını düşünmüyorum. Buna aslında ihtiyaç var, zor da değil.





Bundan sonra iktidar sürekli olarak güç oy kaybedecek. Bunu önlemenin yollarından bir tanesi muhalefetle dirsek temasına geçip, “bazı yanlışlıkları birlikte yapıyoruz” demekle olabilir. İktidar bunun farkında değil. Sevap da suç da kendisine ait. Ben Türkiye’nin problemini çözecek bir yaklaşımı görmüyorum.





Kutuplaşmayı kamplaşmayı körükleyen çevreler insanların düşünmesini arzu etmeyen çevrelerdir. İnsanlar düşündüğü zaman doğru ve yanlışı, iyi ve kötüyü görür. CHP iktidardayken hatalarıyla ortaya çıkar. Şu anda CHP’yi tenkit etmek mümkün. Erdoğan 70 sene önceki uygulamalarıyla tenkit ediyor. Doğru ben de tenkit ediyorum. Ama aradan 70 sene geçmiş. Tayyip bey onların tek parti sistemine özeniyor. Hoşuna gitmiş. Tek parti olursa istikrar olur!





Millet İttifakı bir koalisyon değil. Bu bir seçim ittifakı. Her partinin kendi programı var. Seçime giderken yüzde 10 barajı engel olduğu için biz böyle bir ittifakın içinde yer aldık. Bir de başkanlık sistemi Türkiye’ye tam uymadı, bunu değiştirmek için ittifakta yer aldık. Seçime giderken bu ittifak sağlandı. Şimdi her partinin kendi programı var.





Mahalli seçimlere giderken Cumhur İttifakı şehirleri kendi aralarında paylaştı. Orada başka bir koalisyon gibi bir hava oluştu. Aynı şey Millet İttifakı’nda da oldu. Bazı yerlerde İYİ Parti, bazı yerlerde CHP girmedi. Ama biz Türkiye’nin bütün bölgelerinde seçime girdik. Onun için orada bir seçim ittifakından söz etmek doğru olmaz.





Genel seçimlere giderken elbette belki yeni ittifaklar çıkabilecek. Ama iktidar bu ittifakını devam ettirmekte. Çünkü bu bir ittifak değil sadece, bir koalisyon gibi aynı zamanda. Çünkü Bahçeli; doğrudan doğruya bazı kararlarda etkili. Bazı tayinlerde etkili. Bu yüzden orada bir koalisyon var diyebiliriz. Cumhur İttifakı dışındakiler için zaman geldiğinde mutlaka o günkü siyasi şartlara göre ittifaklar yapılacaktır. Mutlaka ortaya çıkacak. Yeni patiler de de mutlaka bir ittifakta yer almak isteyecek. Seçime tek başına girmek istemeleri bana göre çok zayıf bir ihtimal."