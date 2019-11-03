Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin 7. Olağan Genel Kurulu’nda, “Munzur, Fırat, Kaz Dağları; Madımak, Roboski, Başbağlar; Yasin Börü, Eren Bülbül, Berkin Elvan bizimdir. Bu çağrımız; dindara, muhafazakâra, libarele, sosyal demokratadır. Gelin canlar bir olalım” dedi. Oy kullanan 965 delegenin 962'sinin oyunu alan Temel Karamollaoğlu yeniden genel başkan seçildi.





Saadet Partisi 7. Olağan Genel Kurulu, dün Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel kurula, SP’nin kurucu genel başkanı Recai Kutan ve eski Genel Başkan Mustafa Kamalak’ın yanı sıra, AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Salim Ensarioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda siyasetçi, sendika temsilcisi, çeşitli ülke temsilcileri katıldı. Salonda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yer almaması ve İstiklâl Marşı öncesinde saygı duruşunda bulunulmaması ve salonda asılan “Hocam izindeyiz” ve Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” sözünün “İstikbal köklerdedir” şeklinde değiştirilerek, pankart olarak asılması da dikkat çekti.





‘Gelin canlar bir olalım’





Konuşmasına Necip Fazıl Kısakürek’in “Zindandan Mehmed’e Mektup” adlı şiiri ile başlayan Karamollaoğlu, ardından dünyaca ünlü şair Nâzım Hikmet’in “Davet” şiirinden bir bölüm okudu. Karamollaoğlu, “Munzur, Fırat, Kaz Dağları; Madımak, Roboski, Başbağlar; Yasin Börü, Eren Bülbül, Berkin Elvan bizimdir. Bu çağrımız; dindara, muhafazakâra, liberale, sosyal demokratadır. Gelin canlar bir olalım” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Aldatıldım” söylemine atıfta bulunan Karamollaoğlu, “Bu salonda, ilk virajda veda edenler değil, ahde vefa gösterenler, aldatmayanlar, aldatılamayanlar var” ifadelerini kullandı. “AKP’nin miadını doldurduğunu, Türkiye’yi yorduğunu ve bitirdiğini” dile getiren Karamollaoğlu, “Adı Adalet ve Kalkınma Partisi olmasına rağmen ne adaleti kalmıştır, ne de kalkınması” diye konuştu.





‘Sorun ırkçı yaklaşım’





“Kürt sorunu da huzur ve barış içinde, kan dökerek değil, ter ve dil dökerek, çözeceklerini” ileri süren Karamollaoğlu, “çözümün sadece güvenlik eksenli politikalarda aramanın meseleyi anlamamak olduğunu” iddia etti. “Sorunun millette değil, bu milleti bölmeye çalışan her türlü ırkçı yaklaşım ve politikalar olduğunu” savunan Karamollaoğlu, “bugüne kadar bu meselenin çözülememiş olmasının hak, adalet, ahlâk, ekonomi, eğitim, güvenlik gibi birçok alanda ortaya konan yanlış anlayış ve yapılan ihmallerin ortak sonucu” olduğunu belirtti.





‘Taklacı bakan’ GİK’te





İçişleri Bakanı olduğu dönemde, Erzurum’a gelmesine sevindiğini söyleyen yurtttaşa “Hele bir takla at da göreyim bakalım” diyerek “sevindiğini kanıtlamasını” istemesinin ardından kamuoyunda “taklacı bakan” olarak anılmaya başlayan eski AKP’li İdris Naim Şahin, partinin Genel İdare Kurulu (GİK) asil üyeleri arasında yer aldı.



