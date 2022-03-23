Karamollaoğlu'dan Furkan Vakfı üyelerine destek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesine tepki göstererek, “Furkan Vakfı’na polisin sert müdahalesini anlamakta zorlanıyorum. Jopla, biber gazı ve hatta plastik mermilerle Furkan Vakfı mensuplarına karşı haddi aşanlar hakkında derhal işlem yapılmalıdır” dedi.







Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, Adana’da Furkan Vakfı üyelerinin yaptığı eylemde polisin müdahalesinin kabul edilemez olduğunu, şiddet uygulayanların cezalandırılması gerektiğini söyledi.





Karamollaoğlu, “İnsana yakışan kendisi veya yakınları zulme uğrarken adalet nerede diye haykırmak değil, kimden gelirse gelsin ve kime yapılırsa yapılsın bir haksızlık karşısında önce adalet diyebilmektir. Furkan Vakfı’na polisin sert müdahalesini anlamakta zorlanıyorum. Basın açıklaması, yürüyüş ve protesto gibi en temel anayasal haklarını kullanan insanlara şiddet uygulanması kabul edilemez. Jopla, biber gazı ve hatta plastik mermilerle Furkan Vakfı mensuplarına karşı haddi aşanlar hakkında derhal işlem yapılmalıdır. Yere kapaklanmış, kendini korumaya çalışan bir insana, hele de bir kadına vurulan o joplar sadece o kişiye değil, bu ülkede adalet ve vicdan kavramlarına vurulmuş, yaralamış ve bir iz bırakmıştır” ifadelerini kullandı.





Adana Polisi’nin yaptığı müdahaleye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sahip çıkmıştı. Bahçeli, “Adana’da görev yapan polislerimizi tertemiz alınlarından öpüyorum” ifadelerini kullanmıştı.





Süleyman Soylu dışında AKP’li diğer yöneticilerden polis müdahalesine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.