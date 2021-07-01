Saadet liderinden Ayşe Özdoğan için çağrı: Allah rızası için müdahale edin

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, cezaevine gönderilme riskiyle karşı karşıya olan kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın sağlık durumuna dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu.







Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Özdoğan'ın cezaevine girmesi halinde hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Karamollaoğlu şunları söyledi:





"HAYATINI KAYBETME RİSKİ VAR"





"Huzurlarınızda, iktidara ve adli kurumlara vicdani bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ayşe Özdoğan isimli bir hanımefendi günlerdir sesini sosyal medya üzerinden duyurmaya çalışıyor. Kendisi bir dönem yurt yöneticiliği yapmış, bundan dolayı hakkında açılan bir davada 9 yıl 1 ay hapis cezası almış. Eşi de iki yıldır hapiste, 8 yaşındaki çocuğuna (Tek çocuğu var) bakan bir tek kendisi var; bunlardan daha vahimi ise Ayşe Özdoğan kanser hastası. Kemik ve doku nakli olmuş. Şu anda hastalık beynine sıçramış. %72 engelli durumunda. Bu şartlarda hapse girerse hayatını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.





"ALLAH RIZASI İÇİN MÜDAHALE EDİN"





Buradan bir çağrıda bulunuyorum; hem adil hem de vicdanlı olmak lazım. Böyle vahim bir durum var Allah rızası için müdahale edin. Biraz vicdanınız yerine göre harekete geçsin. Benden mi değil mi diye yaklaşmayın Allah rızası için bu konulara. Borsaların kurulduğu, parası olanların rüşvet vererek ceza almaktan kurtulduğu bir ülkede parası ve kimsesi olmayan gariban vatandaşlara reva görülenler kabul edilemez."





CEZAEVİNE GİRMESİ AN MESELESİ





Yargıtay, Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında hakkında hapis cezası istenen kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın dosyasını onayladı.





Hapis cezası alan Özdoğan, Maxciller sinüs kanseri. Sol üst çenesi, dişleri, elmacık kemiği, tükürük bezleri alındı ve şimdi önünde olması gereken dört ameliyatı daha var. Eşi tutuklu olan Özdoğan'ın 8 yaşında bir çocuğu bulunuyor.