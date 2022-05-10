Karamollaoğlu'ndan Babacan'a ziyaret

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için oluşturulan ve 6 siyasi partinin destek vermesinden dolayı '6'lı masa' olarak anılan muhalif bloğun bileşenlerinden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı parti merkezinde ziyaret etti.





Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden de konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Babacan, "Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın @T_Karamollaoglu 'nu genel merkezimizde ağırladık. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.









