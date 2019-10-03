Davutoğlu ile ilgili yeni karar

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa eden Ali Babacan ile yaptığı görüşmenin akabinde yine eski bir AKP'li isim olan Ahmet Davutoğlu ile de bir araya geleceğini kaydetti.





Karamollaoğlu katıldığı TV 5 yayınında Davutoğlu ile buluşacağını, “Önümüzdeki hafta Sayın Ahmet Davutoğlu ile de görüşeceğim. Daha sonra da sendikalar, meslek odaları gibi sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret edeceğim.” sözleriyle duyurdu.





"KİMSE BİZİ İHANETLE SUÇLAYAMAZ"





Karamollaoğlu dün de Ali Babacan ile bir araya gelmişti.





Karamollaoğlu, programda şu açıklamalarda bulundu: "Biz kimseden ayrılmadık. Bugün iktidarda olan arkadaşlar bizden ayrıldılar. Dolayısı ile kimse bizi ihanetle suçlayamaz. Biz Cumhurbaşkanlığı sistemine değil, 'adli denetimsiz' cumhurbaşkanlığına karşıyız."