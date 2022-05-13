Karamollaoğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret

'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' konusu üzerinde bir mutabakata varan 6 muhalif siyasi parti oluşumunun bileşenlerinden Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na bir ziyarette bulunduğu belirtildi.
Davutoğlu söz konusu ziyareti kişisel sosyla medya hesabı üzerinden duyururken şu ifadeleri kullandı:
Saadet Partisi Genel Başkanı Sn. @T_Karamollaoglu’nu Genel Merkezimizde ağırladık. Sayın Karamollaoğlu ile güncel konuları istişare imkanı bulduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum.