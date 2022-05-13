Samanyolu Haber /Politika / Karamollaoğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret /13 Mayıs 2022 00:34

Karamollaoğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na bir ziyarette bulunduğu belirtildi.

SHABER3.COM

'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' konusu üzerinde bir mutabakata varan 6 muhalif siyasi parti oluşumunun bileşenlerinden Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na bir ziyarette bulunduğu belirtildi.

Davutoğlu söz konusu ziyareti kişisel sosyla medya hesabı üzerinden duyururken şu ifadeleri kullandı:

Saadet Partisi Genel Başkanı Sn. @T_Karamollaoglu’nu Genel Merkezimizde ağırladık. Sayın Karamollaoğlu ile güncel konuları istişare imkanı bulduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Karamollaoğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret Sonraki Haber >>

Yolcu dolusu uçak pistte alev aldı: Kaçış anı kameralara yansıdı

Yolcu dolusu uçak pistte alev aldı: Kaçış anı kameralara yansıdı

Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen gündem oldu

Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen gündem oldu

Muhaliflere tehdit: 'Herkes akıllı olsun, Reis’in 10 milyon askeri var'

Muhaliflere tehdit: 'Herkes akıllı olsun, Reis’in 10 milyon askeri var'

Zelenski Kiev sokaklarında video çekti

Zelenski Kiev sokaklarında video çekti

Saadetli Milletvekilinin faiz konuşması gündem oldu

Saadetli Milletvekilinin faiz konuşması gündem oldu

İsrail askerleri, El Cezire'nin kadın muhabirini öldürdü

İsrail askerleri, El Cezire'nin kadın muhabirini öldürdü

Sri Lanka fena karıştı

Sri Lanka fena karıştı

Show TV Nebati skecini yayınlayacak: 'Sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz'

Show TV Nebati skecini yayınlayacak: 'Sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz'

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:47:02