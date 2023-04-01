Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a cevap: Sen daha kısa pantalonla gezerken...

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, TV5'te 'Gündem Türkiye' programında Mustafa Yılmaz'ın sorularını yanıtladı. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Erbakan Hoca’nın gençlik kolları başkanıydım. Sen o zaman yoktun" sözlerine, “Erdoğan daha kısa pantolonluyken, 1967’de Erbakan ile çalıştım” yanıtını verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karamollaoğlu’na yönelik "Sen Erbakan'la ne zaman tanıştın? Ben Erbakan Hocam partiyi kurduğundan beri gençlik kolları başkanı oldum. Sen ise sonradan katıldın" ifadelerini kullanması gündem olmuştu.



Karamollaoğlu, canlı yayında Erdoğan’a yanıt verdi. Karamollaoğlu, "Tayyip Bey, 'ben gençlik kolları başkanıydım' dediği zaman ben askerdeydim. Yedek subay olarak askerliğimi levazım amirliğinde yaptım. Asker dönüşü partide üyelik sonrasında Fatih İlçe Başkan Yardımcısı oldum. Ben öyle tepeden başlamadım. Tayyip Bey gençlik kollarındayken ben Fatih İlçe Başkan Yardımcısıydım. Bunun için Tayyip Bey bunları bilmiyor diye düşünüyorum" dedi.



Karamollaoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi:



"Hemen şunu ifade edeyim. Daha Erdoğan kısa pantolonluyken o daha 13 yaşındayken ben Erbakan Hoca'yla Konya'da çalıştım. 1967 yılında. Ben Erbakan'ı ilk defa Odalar Birliği'ndeyken 1967'de tanıdım. Odalar Birliği'nde döviz dağıtımını yaparken benim gibi beş arkadaşa o görevi vermişti. Bana da tekstilde Odalar Birliği'ne tahsis edilen dövizin dağıtımını bıraktı. 10-15 milyon dolarlık bir talep var, 1,5 milyon dolar bize verdiler ben de onu 300-500 firmaya dağıttım. Sonra bu hakkı hükümet iptal etti. Arkasından bizim 300-500 firmaya verdiğimiz dövizleri, üç-beş firmaya verdi. Ne zaman 1968. Sonra ne oldu Erbakan Hoca Odalar Birliği Başkanlığı'na aday oldu. Ben onunla beraberdim, Tayyip Bey 14 yaşına geldi. Ben onunla beraberdim. Erbakan Hoca her cuma bir yerde namaz kılar, üç-beş arkadaş bizler de onunla beraber kılarız. O günkü şartlarda beraber etli ekmek yeriz, pide yerdik. Arkasından da Erbakan Hoca, tasavvurlarını, düşüncelerini, hatıralarını anlatırdı. O kadar çok hatıra anlatırdı ki ben hepsini birden yazmaya kalksam emin olun ciltler tutar.



Biz Erbakan Hoca'yı öyle tanıdık. Kendisi Odalar Birliği Başkanlığı'ndan uzaklaştırıldığında, seçimler iptal edildiğinde yine yanındaydım. Ve Erbakan Hoca, o zaman 1969'da ilk talimatını verdi. 1969 seçimlerinde tek olarak o kazanmıştı. Aslında daha fazla bağımsız milletvekili adayları da vardı. Kendisi Meclis'e girdi 1969 seçimlerinde, ilk verdiği talimat ESAM'ın kurulması oldu. O zaman ESAM kuruldu ve ortada daha parti bile yok. Bizim ESAM gibi fikri çalışma yapacak bir kurula ihtiyacımız var demişti. O zaman Kahraman Emmioğlu ve rahmetli Cevat Ayhan ciddi bir çalışma yapmıştı, ortak pazarın ne olduğunu anlatan. Ve Erbakan Hoca o çalışmaya dayanarak Meclis'te çok uzun bir konuşma yapmıştı. Tayyip Bey, 'ben gençlik kolları başkanıydım' dediği zaman ben askerdeydim. Yedek subay olarak askerliğimi levazım amirliğinde yaptım.



Asker dönüşü partide üyelik sonrasında Fatih İlçe Başkan yardımcısı oldum. Ben öyle tepeden başlamadım. Tayyip Bey gençlik kollarındayken ben Fatih İlçe Başkan Yardımcısıydım. Bunun için Tayyip Bey bunları bilmiyor diye düşünüyorum. Gençlik kollarındayken heyecanlıydı. Güzel şiirler okurdu. Erbakan Hocamız da davet ederdi şiir okuması için. O da okurdu Necip Fazıl'dan vs. Sevdiğimiz bir insandı. Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi için benim ismim geçiyordu. Ben de kabul etmemiştim. Hatta 'Temel ağabey İstanbul Belediyesi için ne düşünüyor' diye Sivas'a gelmişti. O zaman ben kabul etmedim içi rahatlamıştı."