Samanyolu Haber /Politika / Karamollaoğlu'ndan HDP heyetiyle görüşme sonrası açıklama /22 Aralık 2021 20:36

Karamollaoğlu'ndan HDP heyetiyle görüşme sonrası açıklama

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Saadet Partisi Genel Merkezi’nde bir görüşme yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, söz konusu temas sonrasında açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, "Seçime yaklaşıyoruz." derken HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ise erken seçim çağrısında bulundu.

SHABER3.COM

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü. Görüşme sonrası Karamollaoğlu ile Buldan ortak basın açıklaması düzenledi.

“SEÇİME YAKLAŞIYORUZ”

Karamollaoğlu, ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirterek, “Son zamanlardaki gelişmeleri, özellikle de ekonomideki fikirlerimizi dile getirdik, getirdiler. Ülkemiz demokratik bir ülke. Demokrasinin temeli de farklı görüş ve kanaatlere sahip olan siyasilerin bir araya gelip meseleleri mütalaa edebilmeleridir. Parlamento mutlaka aktif olmalıdır. Seçime yaklaşıyoruz, elbette çok uzun bir zaman sonra değil. 1,5 yıldan daha az bir zaman kaldı. Bugün içinde bulunduğumuz sıkıntılardan kurtulmanın yollarını bu istişarelerle araştırıp geliştirmekte, siyasilerin üzerine bir tür vecibe olarak düşmektedir” dedi.

BULDAN’DAN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

HDP’li Buldan ise, “Merkez Yürütme Kurulu toplantımızda almış olduğumuz kararla birlikte 4 siyasi partiyi ziyaret etme kararı aldık. Bugün, Türkiye toplumunun büyük ekonomik kriz yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. Biz de bu sorumluluk çerçevesinde siyasi partilerle görüşüp, Türkiye’nin geleceği açısından bu görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin gerçekten bir erken seçime ihtiyacı var” ifadesini kullandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Karamollaoğlu'ndan HDP heyetiyle görüşme sonrası açıklama Sonraki Haber >>

Dövize endeksli TL mevduat planı boş

Dövize endeksli TL mevduat planı boş

Susurluk hükümlüsünün öldürüldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı

Susurluk hükümlüsünün öldürüldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı

Erdoğan TUSKON’u yatırıma çağırdı

Erdoğan TUSKON’u yatırıma çağırdı

Erdoğan dün aslında seçim tarihini açıkladı

Erdoğan dün aslında seçim tarihini açıkladı

Erdoğan'ın 2019'daki videosu yeniden gündem oldu

Erdoğan'ın 2019'daki videosu yeniden gündem oldu

'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan gencin cevabı yürekleri sızlattı

'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan gencin cevabı yürekleri sızlattı

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Kaza yapan kamyonun kasasından 80 Afgan çıktı

Kaza yapan kamyonun kasasından 80 Afgan çıktı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:42:55