Samanyolu Haber /Gündem / Karamollaoğlu'ndan ilginç çıkış: Oylara müdahale edecekler, nasıl anlarsanız anlayın /21 Mayıs 2020 11:33

Karamollaoğlu'ndan ilginç çıkış: Oylara müdahale edecekler, nasıl anlarsanız anlayın

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ben diyorum ki, seçimlere müdahale edecekler nasıl anlarsanız anlayın. Oylara müdahale edecekler. Çünkü geçmiş seçimlerde müdahale ettiler. Sandık başlarında insanlarımızı katlettiler” dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sözcü TV yayınında Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı.

İttifak tartışmalarından Fatih Erbakan’a, erken seçim iddialarından HDP ile ilgili gerilime kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulunan Temel Karamollaoğlu, olası bir seçime ilişkin de konuştu.

Genel Başkan Karamollaoğlu, “Ben diyorum ki, seçimlere müdahale edecekler nasıl anlarsanız anlayın. Oylara müdahale edecekler. Çünkü geçmiş seçimlerde müdahale ettiler. Sandık başlarında insanlarımızı katlettiler” dedi.

Saadet Partisi adaylarının çekilmeleri için tehdit edildiğini ve sandıklara müdahale edildiğini hatırlatan Temel Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunlar özellikle müdahaleye müsait olan ortamlarda yapılıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu’da ama buna rağmen de halk belli bir ölçüde direniyor. Siz bu müdahaleyi İstanbul’da, Ankara’da kolay kolay yapamazsınız.”

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