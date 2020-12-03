Samanyolu Haber /Gündem / Karamollaoğlu'ndan RTÜK açıklaması /03 Aralık 2020 21:55

Karamollaoğlu'ndan RTÜK açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, RTÜK tarafından Habertürk'e verilen cezayla ilgili bir açıklamada bulundu.

SHABER3.COM

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın HaberTürk’te katıldığı programdaki sözleri nedeniyle kanala 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan para cezası verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, RTÜK'e sosyal medyadan tepki göstererek; "Habertürk TV kanalına verilen ceza, Türkiye’de basın ve yayın özgürlüğüne vurulan ağır bir darbedir. " ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun paylaşımları şöyle:

"Habertürk TV kanalına verilen ceza, Türkiye’de basın ve yayın özgürlüğüne vurulan ağır bir darbedir. Bu kararla RTÜK, tarafsızlığını ve güvenilirliğini yitirdiğini tescillemiş gözükmektedir. Bu yaklaşım, aslında televizyonlarda yayınlanan bütün tartışma programlarını tehdit eder bir mahiyet taşımaktadır.

Bundan dolayı bu haksız kararı kınıyor ve adli mercilerin kararın uygulanmasına engel olacağını ümit ediyorum."


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Karamollaoğlu'ndan RTÜK açıklaması Sonraki Haber >>

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var

Covid-19 kapalı alanlarda nasıl yayılır

Covid-19 kapalı alanlarda nasıl yayılır

Kızgın doktor galeriyi dağıttı

Kızgın doktor galeriyi dağıttı

'Havalimanındaki sahra hastanesine 20 bin dolara dışardan özel hasta getiriliyor'

'Havalimanındaki sahra hastanesine 20 bin dolara dışardan özel hasta getiriliyor'

"Cem Yılmaz gibi adamdım, Küçük Emrah'a döndüm"

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Devletin ordusu Katar’a satılmış" dedi, stüdyo karıştı

Devletin ordusu Katar’a satılmış

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:21:54