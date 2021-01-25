Samanyolu Haber /Gündem / Karamollaoğlu'ndan 'Saadet Partisi Cumhur İttifakı'nda yer alacak mı?' sorusuna cevap /25 Ocak 2021 15:16

Karamollaoğlu'ndan 'Saadet Partisi Cumhur İttifakı'nda yer alacak mı?' sorusuna cevap

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan görüştü. Karamollaoğlu "Saadet Partisi Cumhur İttifakı'nda yer alacak mı?" sorusuna, "Ben ısrarla tekrar tekrar söylüyorum seçim sathı mailine girilmeden ittifak konuları gündemde olmaz" yanıtını verdi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifak tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Daha önce AKP ile ittifak yapılabileceğini söyleyen Karamollaoğlu, "Saadet Partisi Cumhur İttifakı'nda yer alacak mı?" sorusuna, "Seçim sathı mailine girilmeden ittifak konuları gündemde olmaz" yanıtını verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir araya geldi.

Karamollaoğlu ile Babacan, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yaptıkları görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Siyasi partilerin ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması için fikir alışverişinde bulunmasının önemli olduğunu belirten Karamollaoğlu, bu tür görüşmelerin devam edeceğini ifade etti.


Karamollaoğlu "Saadet Partisi Cumhur İttifakı'nda yer alacak mı?" sorusu üzerine bu konunun her yerde konuşulduğuna değindi. "Ben ısrarla tekrar tekrar söylüyorum seçim sathı mailine girilmeden ittifak konuları gündemde olmaz" diyen Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Siyasi partilerin birbirleriyle daha yumuşak irtibat sağlamaları, dirsek temasında bulunmaları, fikir alışverişi yapmaları tabiidir. Bundan dolayı da ben gerek muhalefet gerekse iktidarın bu konuda müspet adım atmalarını yani söz düellosundan çok bir araya gelip ülke problemlerini de birlikte mütalaa etmelerinin daha olumlu, daha faydalı olacağına inanıyorum."

"AKP'nin somut olarak doğru bulmadığınız politikalar nelerdir?" sorusuna Karamollaoğlu, "Herkes birbiriyle ittifak yapabilir. Bu sanki ittifak oluyormuş, hemen yani karar verildi, 'Şu değişirse olur' gibi bir noktaya getirilmemeli" yanıtını verdi.

BABACAN: TÜRKİYE'DEKİ PROBLEMLER HER ALANDA BÜYÜDÜ

Babacan ise Saadet Partisi'nin siyasette önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Saadet Partisi ile yakın temas içerisinde olmalarının Türkiye'nin meselelerini birlikte istişare etmelerinin ilerleyen dönemde çok daha önemli olacağına işaret eden Babacan, Türkiye'deki problemlerin her alanda büyüdüğünü ve mevcut yönetimin ülkenin problemlerine çözüm üretemediğini belirtti.

"Esnafımız yakın tarihin en zor dönemini yaşıyor" diyen Babacan, yüksek borç yükü nedeniyle esnafın kirasını dahi ödemekte zorlandığını kaydetti.
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