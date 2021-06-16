Karamollaoğlu 'bölme girişimine' ses verdi: O açıklamalar Asiltürk'ü bağlar

“Erdoğan’ın Oğuzhan Asiltürk’le görüşmesini erken seçim hazırlıkları olarak değerlendiriyor musunuz?” sorusuna Karamollaoğlu, "Erken seçimle alakalı olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.





Oğuzhan Asiltürk'le birbirlerinden çok uzak olmadıklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Oğuzhan Asiltürk’le ara ara görüşüyoruz, birbirimizden çok uzak değiliz. Bu konuyu görüşürüz" diye konuştu.





Karamollaoğlu, partisinde haftalık basın toplantısını düzenledi. Karamollaoğlu, "İç politikaya malzeme edilen bu kadar hayati konularda herhangi bir sonuç Brüksel’de alınamadı. Vatandaşımızın problemleri değil sadece seçim kazanma hesapları yapılıyor. Memleketimizin birlik ve beraberliği değil, ittifak ortaklıklarının devam edip etmeyeceği gündemde tutuluyor. Saadet Partisi olarak bu gidişata bu tutum ve davranışlara kökten karşı olduğumuzun bilinmesini isteriz." dedi.





Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:





"EYT ve KHK mağduru on binlerce kişi, KYK borcunu ödemeyen binlerce üniversite mezunu emin olun hiçbir zaman bu problemler altında ezdirilmeyecek çok büyük sıkıntılara maruz bırakılmayacaktır. Toprağına ektiğinin karşılığını alamayan çiftçilerimiz, asgari ücretlimiz inanın bu ortamda size çözümü sanıldığı gibi zor ya da imkânsız olmadığını göstereceğiz.





Devletin tüm kurumlarını saran müsilaja karşı tedbirleri almaya kararlıyız. Bu kadar basit mi emin olun bu kadar basit. Sadece zihniyet değişecek. Neye önem vereceğiz buna karar vermemiz gerekiyor.





Bir mafya babası bile Türkiye’yi her gün sarsıyor, cevap vermekten aciz arkadaşlar, olur mu böyle şey! Biz o konulara girmiyoruz ama yapılan açıklamaların karşısında itham edilenlerde şahsiyet olsa bir tavır sergilerler ya. Allah yardımcımız olsun. Ben basınımıza da üzülüyorum bazen. Bu kadar kritik konular varken bir partinin iç meselesiyle ilgili konular önemseniyor. Bugün biz Saadet Partisi olarak Erbakan Hocamızın bize bıraktığı mirası harfiyen yerine getirilmesi için gayret gösteriyoruz. Biz Türkiye’de adalet olsun istiyoruz. Biz Türkiye’de huzur olsun istiyoruz."





Oğuzhan Asiltürk’le ara ara görüşüyoruz, birbirimizden çok uzak değiliz. Bu konuyu görüşürüz"





Ne olmuştu?





Saadet Partisi'nde bir süredir işaretleri görülen 'Cumhur İttifakı-Millet İttifakı' ayrışması, gelenekçi kanadın manifesto niteliğindeki açıklamasıyla partiyi bölünmenin eşiğine getirdi. Ocak ayında sürpriz bir buluşmayla Tayyip Erdoğan'la görüşen SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Genel Başkan Prof. Dr. Temel Karamollaoğlu ve yönetimini devirmek üzere, "büyük kongrenin toplanmasını" da içeren 53 maddelik bir açıklamayla harekete geçti. Asiltürk, halen CHP ve İYİ Parti ile birlikte Millet İttifakı cephesinde bulunan SP'yi AKP ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın yanında konumlandırma hedefine ilişkin mesajlar verdi.





T24 sitesine bilgi veren SP Genel Merkezi kaynakları, Asiltürk'ün kamuoyuyla paylaştığı girişimden, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun haberdar olmadığını, açıklamayı duyunca 'şoke olduklarını' söylediler.



