Samanyolu Haber /Gündem / Karamollaoğlu'ndan Soylu'ya "şerefsiz" tepkisi /31 Mart 2021 17:37

Karamollaoğlu'ndan Soylu'ya "şerefsiz" tepkisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kendisinin PKK ile anlaşma imzaladığını ileri süren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepkisi çok sert oldu. Karamollaoğlu "Bir imza varsa bu imzayı getirmeyen şerefsizdir" ifadelerini kullandı

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iki Saadet Partisi mensubunun yerel seçimlerde İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaret ettikleri gerekçesiyle ceza almasına tepki gösterdi.

Cumhuriyet'in haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, 2019'daki yerel seçimlerde Üsküdar'da halka hitaben konuşma yaptığı sırada hakaret ettiği gerekçesiyle haklarında dava açılan Saadet Partili Rıdvan Çamlıca ve Yıldıray Çamlıca, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan ayrı ayrı 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı.
 
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bu ceza karşısındaki tepkisi sert oldu. Soylu'nun söz konusu konuşması sırasında "PKK'yla anlaşma imzaladı Temel Karamollaoğlu" dediğini, Saadet Partililerin de buna tepki gösterdiğini belirten Karamollaoğlu, "Bir imza varsa bu imzayı getirmeyen şerefsizdir" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun sözleri şöyle:

"Bizim bazı parti mensuplarımız cezalandırıldı. 31 Mart seçimlerine giderken herkesin gözü önünde sayın İçişleri Bakanı bizi PKK'yla resmen işbirliği yapmakla suçladı. 'Anlaşma imzaladı Temel Karamollaoğlu' dedi. Seçimlerden sonra gittim pasaportumu alamadım. Karşısında 'terör' yazmışlar. Niye yazmışlar? Birisi yaz dediği için. Bu patlayınca elleri ayakları tutuştu, 2 gün içinde pasaportumu verdiler. Allah'tan korkun. Hiç mi vicdanınız, utanma duygunuz yok? Bu gelişmeler karşısında parti mensubu 2 kardeşimiz 'bu yalan' dedi, 'bu anlaşmayı yapan varsa Allah belasını versin' dedi, hay Allah razı olsun. 

Maalesef onlara cevap sayın Soylu'dan geldi. Mahkeme parti mensuplarımıza ceza verdi. Ben bu hakimlerin karşısına çıkmak istemem. Ben bunların vicdanı olduğuna, adil olduğuna inanmıyorum. Bunların tepesinde 'Demokles'in kılıcı gibi bazı yetkililer var. Onlara hakkımı helal etmiyorum. 'İmzaladı' diyorlar, öyle bir imza varsa bu imzayı getirmeyen şerefsizdir. Bu ülke bunlarla yaşanamaz hale getiriliyor. Devir değişecek bir gün, siz de bir gün hakimler huzuruna çıkacaksınız. Hem de adil hakimler huzurunda hesap vereceksiniz. Hiç tereddütüm yok."

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