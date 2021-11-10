Samanyolu Haber /Politika / Saadet Partisi liderinden sürpriz görüşme /10 Kasım 2021 00:43

Saadet Partisi liderinden sürpriz görüşme

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile yaptığı görüşmelerle gündeme gelen Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakına katılıp katılmayacağı sorusu bu kez farklı bir görüşmeyle yine ortaya atılıdı.

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Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılması için uzun süre Oğuzhan Asiltürk’le görüşmeler yürüten AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asiltürk vefat edince rotayı partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na çevirdi. Erdoğan ve Karamollaoğlu, yarın Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görüşecek.

Bold'da yer alan habere göre Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılmasına karşı çıktığı bilinen partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürpriz bir görüşme yapacak.

Partisinin Cumhur İttifakı’na katılması yönünde çalışma yürüten ve 1 Ekim’de vefat eden Oğuzhan Asiltürk’e muhalefet ettiği bilinen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan ile görüşecek. Çarşamba günü 15.00’te yapılacak görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılacağı açıklandı.

Ocak ayında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 21 Nisan’da da Beştepe’de Erdoğan ile iftar yemeğinde bir araya gelmişti. Asiltürk, Erdoğan’ın KKTC gezisine de katılmıştı. Asiltürk’ün Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılması için 20 milletvekili şartı öne sürdüğü ifade edilmişti.

Temel Karamollaoğlu, Oğuzhan Asiltürk’ün girişimleriyle ilgili olarak “Siyasi partilerin başında genel başkan vardır. Danışma kurullarımız vardır. Ama partiyi genel başkan yönetir. Şu anda sayın Cumhurbaşkanı elbette kendi menfaati için bazı girişimlerde bulunur.” ifadesini kullanmıştı.
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