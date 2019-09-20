Samanyolu Haber /Politika / Karamollaoğlu'nun CHP ziyaretinden bakın hangi mesaj çıktı /20 Eylül 2019 21:42

Karamollaoğlu'nun CHP ziyaretinden bakın hangi mesaj çıktı

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’la başladığı ‘lider ziyaretleri’ne bugün CHP lideri Kılıçdaroğlu ile devam etti. Görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında Karamollaoğlu 'Ümit ediyorum ülkemiz de bölgemiz de normalleşme havasına girer' dedi.

SHABER3.COM

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geçen hafta AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Beştepe’de ziyaretinin ardından bugün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Karamollaoğlu ziyaretlerine “Türkiye’nin geleceği için lider ziyaretleri” adını veriyor.

Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. 

Kılıçdaroğlu, SP lideriyle ülke, dünya ve bölgedeki gelişmelere dair fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Karamollaoğlu ise “Ümit ediyorum ülkemiz de bölgemiz de normalleşme havasına girer. Bu gelişmeler doğrultusunda karşılıklı fikirlerimizi gündeme getirdik. Şu konuda bir ittifakımız var. Farklı fikirlerin barış içinde gündeme getirilme imkanı olursa bu ülkede huzur olur” diye konuştu.

Karamollaoğlu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na açılan davada verilen cezaya ilişkin “gündemi değiştirmeye yönelik bir çalışma gibi gözüküyor bana” dedi. Karamollaoğlu ayrıca tank palet fabrikasının özelleştirilmesini doğru bulmadığını söyledi.

'ADALET BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPMALI'

Basın toplantısında Adalet Bakanlığı’nın Fettah Tamince ile ilgili kararının sorulması üzerine ise Kılıçdaroğlu “Bir FETÖ borsası olduğunu önce biz dile getirmedik. AKP içinden farklı arkadaşlar, ülkede bu borsanın olduğunu, parası olanların dışarıya çıktığını defalarca ifade ettiler. Bu konuda bir cinayetin işlendiğini biliyoruz. İzmir'de bir kişi öldürüldü. Ama üstü kapatıldı. Fettah Tamince güçlü biri, tuttuğu avukatlar sayın Erdoğan'ın avukatları. Oradaki ilişkilerin çok iyi incelenmesi lazım. Bu dava niçin açılmadı, hangi hakim hangi savcı bu olayların bir şekilde tarafı oldu, bunların kamuoyuna açıklanması lazım. Kim açıklayacak? Şikayeti dikkate alıp tekrar dava açılmasını öngören Adalet Bakanlığı'nın açıklama yapması lazım” dedi. (sol.org.tr)

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Karamollaoğlu'nun CHP ziyaretinden bakın hangi mesaj çıktı Sonraki Haber >>

İmamoğlu'ndan 'metro kullanan kadın' videosuyla cevap

İmamoğlu'ndan 'metro kullanan kadın' videosuyla cevap

Arı duasına çıkanlara arılar saldırdı

Arı duasına çıkanlara arılar saldırdı

Bakanın uçamaz dediği uçaklar show yaptı

Bakanın uçamaz dediği uçaklar show yaptı

Kaçırılan Mustafa Yılmaz’ın eşi cevap bekliyor

Kaçırılan Mustafa Yılmaz’ın eşi cevap bekliyor

AKP önünde annelere gözaltı: Ben çocuğumu istiyorum

AKP önünde annelere gözaltı: Ben çocuğumu istiyorum

Clinton çifti, Enes Kanter'i evinde ağırladı

Clinton çifti, Enes Kanter'i evinde ağırladı

İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

İmamoğlu'ndan AKP'ye KHK hatırlatması

İmamoğlu'ndan AKP'ye KHK hatırlatması

Lüks mü yoksa ihtiyaç mı nasıl karar vereceğiz?

Lüks mü yoksa ihtiyaç mı nasıl karar vereceğiz?

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:27:40