Karamsar tablo!

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Koronavirüs Etki Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı.





Ankete göre, 1 Haziran’dan itibaren tedarik sanayisinde "komple duruş" eğilimi sona ererken, 21 Haziran itibarıyla üyelerin yüzde 42’si sosyal mesafeli normal çalışma düzenine döneceğini bildirdi.





Üretim hacimlerinin haziran ayıyla birlikte yüzde 60’ların üzerine çıkacağının da ortaya koyulduğu ankette, sektörün yaşaması muhtemel ciro ve istihdam kaybı dikkati çekti.





HER İKİ SANAYİCİDEN BİRİNİN CİROSU AZALDI





TAYSAD üyelerinin en az yarısı nisan ayında yüzde 55’ten fazla ciro kaybı yaşadı. Her iki sanayiciden biri yıl sonunda yüzde 25 ciro kaybı yaşayacağını tahmin ediyor.





Korona salgınının sebep olduğu iş kaybı sebebiyle çalışan sayısında azalmaya gidilebileceğini de dile getiren katılımcılar, sene sonuna kadar mavi yaka çalışanlarında yaklaşık yüzde 15; beyaz yaka çalışanlarında ise yüzde 9 azalma olabileceğini belirtti.





"KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILMALI"





TAYSAD Başkanı Alper Kanca, otomotiv sektörü için erkenden alınacak önlemlerin birçok olumsuz senaryonun önüne geçebileceği gibi Türkiye’ye ciddi avantajlar sağlayabileceğini belirtti.





Avrupa’da otomotiv sektörü için açıklanan önlem paketlerinden örnekler veren Kanca, “İç pazarı hareketlendirecek vergi düzenlemelerinin bir an evvel yapılması gerekiyor. Kısa çalışma ödeneği süresi uzatılmalı. Aksi hâlde ankette de görüldüğü üzere özellikle istihdam anlamında kayıplarla karşı karşıya kalabiliriz.” dedi.