Karanlık bir geceyi aydınlatacak üç farklı belgesel MC TV'de

40 YILLIK BİR HATIRAYI SİLEREK GEÇTİM MERİÇ’TEN



15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümü yaklaşırken çok anlamlı bir yapım da izleyicisiyle buluşuyor. MAESTRO Productions imzası taşıyan "40 Yıllık Hatırayı Silerek Geçtim Meriç'ten" belgeseli 15 Temmuz 2021'de yayına giriyor.





''Bir gecede her şeyini kaybedeceğini bilsen, yine de girer miydin o yola?'' sorusunun sorulduğu belgeselde beş yıl sonra her şeyini kaybedenler söz alıyor. Asıl 15 Temmuz gerçeklerinin konuşulduğu belgeselde ödenen bedeller, özlemler, kayıplar, Meriç'ten arkaya kalanlar dile getiriliyor. Dünyaya dağılan 15 Temmuz mağdurlarının yaşadıkları, duyguları, düşünceleri bu özel belgeselde.





Geçtim Meriç'ten belgeseli ilk kez RAİNDROPS Tv'de ve canlı yayınla MC EU TV’de...













ALLAH’IN BİR LÜTFU

Yaptıkları karanlık planlarla, masum insanların kanları üzerine iktidarlarını kuracak kadar canileşenlerin yalan duvarları teker teker yıkılıyor. Norveçli Yapımcı ve Yönetmen Jorgen Lorentzen’in hazırladığı Allah’ın Bir Lütfu belgeselinde Prof. Hanri Barkey, Can Ataklı, Fethullah Gülen, Birgül Koçal, Nevşin Mengü, Doğu Perinçek, Ahmet Şık, Sedat ve Şevki’ye Tekin çifti, Merdan Yanardağ, gecenin şahidi asker ve komutanların özel röportajları yer alıyor.





