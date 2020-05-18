Karantina günlerinde Instagram’da tefrika roman: Sonbahar

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatın pek çok alanında kısıtlamalar yaşanıyor. Salgın öncesi zorda olan yayın sektörü, yeni kısıtlamaların da etkisiyle giderek zor bir durumda.





Yeni bir kitaba başlamak isteyen ancak kitapçıya gitmekten ya da internetten kitap sipariş etmekten çekinenler şu sıra Instagram’da her gün yeni bir bölümü yüklenen Sonbahar romanına merak sarmış durumda.





13 gün önce yayına başlayan Sonbahar, liseye başlayan bir grup öğrenci üzerinden bir mahalle hikayesini anlatıyor.





Kitabın yazarı Sıtkı Özcan, bir süredir üzerinde çalıştığı romanı karantina günlerinde bu şekilde insanlara sunmaya karar verdiğini söyledi.





“Herkesin mecburen eve kapandığı bu günlerde kitabı okurlara farklı bir metodla ulaştırmak istedim” diyen Özcan, yaklaşık iki hafta önce romanı bölümler halinde yayınlamaya başladığını anlattı.





Instagram üzerinden roman yayınlamanın sık görülen bir durum olmadığını kaydeden Özcan’a göre platform yeni olsa da fikir yeni değil. “Yaptığımız tefrika roman anlayışını günümüze uyarlamak aslında bir nevi” diyen yazara, Instagram fikrini veren ise New York Halk Kütüphanesi. Dünya klasiklerini Instagram Hikayeleri üzerinden yayınlamaya başlayan New York Halk Kütüphanesi’nin bu uygulaması Sonbahar’ın Instagram tefrikalarının çıkış noktası olmuş.





Romanı okumak isteyenler Instagram’da “sonbaharroman” hesabına bakabilir.



