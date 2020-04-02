Karantina günlerinde sanal hayat da hızlandı!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında seyahat yasakları ve sosyal mesafe kuralının etkisi ile internet kullanımı artmaya başladı.







GSM operatörü Vodafone, Türkiye genelinde internet kullanımına dair verileri açıkladı.





EVDEN ÇALIŞMA VE E-EĞİTİM





Buna göre, 11 Mart’tan bu yana sabit internet yüzde 21, mobil internet trafiği de yüzde 13 arttı.





Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel söz konusu artışın evden çalışma, uzaktan eğitim gibi uygulamaların yaygınlaşmasından kaynaklandığını söyledi.