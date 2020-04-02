Samanyolu Haber /Teknoloji / Karantina günlerinde sanal hayat da hızlandı! /02 Nisan 2020 20:51

Karantina günlerinde sanal hayat da hızlandı!

Koronavirüs salgını sebebiyle evlere kapanan yüz milyonlarca insan vaktinin büyük bölümünü sanal âlemde geçiriyor. Türkiye’de 11 Mart'tan itibaren sabit internet trafiği yüzde 21 arttı

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında seyahat yasakları ve sosyal mesafe kuralının etkisi ile internet kullanımı artmaya başladı. 

GSM operatörü Vodafone, Türkiye genelinde internet kullanımına dair verileri açıkladı.

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Buna göre, 11 Mart’tan bu yana sabit internet yüzde 21, mobil internet trafiği de yüzde 13 arttı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel söz konusu artışın evden çalışma, uzaktan eğitim gibi uygulamaların yaygınlaşmasından kaynaklandığını söyledi.
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