Samanyolu Haber /Gündem / Karantina koğuşlarındaki tutuklulara su bile verilmiyor! /30 Ekim 2020 18:08

Karantina koğuşlarındaki tutuklulara su bile verilmiyor!

Türkiye’deki cezaevlerinde ihlaller her geçen gün daha da artıyor. 7 kişilik koğuşlarda 35-37 kişinin kaldığı cezaevlerinde korona virüs her geçen gün daha da fazla yayılıyor. Bazı cezaevlerinde koğuşların neredeyse tamamının enfekte olduğu iddia ediliyor.

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İnsan Hakları Savunucusu HDP İzmit Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, dün kendisine gelen bir mesajı paylaştı. Adalet Bakanlığı’nı ‘Duydun mu’ diyerek etiketleyen Gergerlioğlu’nun paylaştığı tweet’e göre Menemen Cezaevi’nde hastalık tamamen yayılmış durumda. Şöyle diyor mesajda; “Sayın vekilim. Menemen Cezaevi’nde koğuşlar 30 kişi, tüm mahkumları karıştırdıkları için hastalık herkese yayılmış. Karantinadaki mahkumlara su bile verilmemiş, mahkumlar musluk suyu içmiş! Mahkumlar, aç ve susuz karantina koğuşunda bekletilmiş!”


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