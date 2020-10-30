Karantina koğuşlarındaki tutuklulara su bile verilmiyor!

İnsan Hakları Savunucusu HDP İzmit Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, dün kendisine gelen bir mesajı paylaştı. Adalet Bakanlığı’nı ‘Duydun mu’ diyerek etiketleyen Gergerlioğlu’nun paylaştığı tweet’e göre Menemen Cezaevi’nde hastalık tamamen yayılmış durumda. Şöyle diyor mesajda; “Sayın vekilim. Menemen Cezaevi’nde koğuşlar 30 kişi, tüm mahkumları karıştırdıkları için hastalık herkese yayılmış. Karantinadaki mahkumlara su bile verilmemiş, mahkumlar musluk suyu içmiş! Mahkumlar, aç ve susuz karantina koğuşunda bekletilmiş!”









