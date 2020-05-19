Samanyolu Haber /Dünya / Karantina uygulamayan İsveç hiçbir kazanç elde etmemiş /19 Mayıs 2020 09:51

Karantina uygulamayan İsveç hiçbir kazanç elde etmemiş

İsveç'in koronavirüs salgını karşısında uyguladığı ekonomi politikasının ve sıkı karantina tedbirlerini reddetmesinin somut sonuçlara yol açmadığı belirtildi.

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İsveç, diğer İskandinav ülkelerinden farklı olarak sadece tavsiyeler düzeyinde tedbirler aldı. Bu tavsiyelere uymayanlara karşı hiçbir yaptırım söz konusu değil. Ülke yönetimi, ekonomiye destek vermek için böyle bir karar aldı.

Financial Times'ın (FT) haberine göre, İsveç yönetiminin bu politikası somut sonuçlara yol açmadı. Gazeteye konuşan Handelsbanken’in baş ekonomi uzmanı Christina Nyman’a göre, salgının getirdiği sonuçları değerlendirmek için henüz erken, ama uzman, İsveç’in en az diğer Avrupa ülkeleri kadar zarar edeceği görüşünde.

Capital Economics’in kıdemli ekonomisti David Oxley, "İsveç’teki ekonomik faaliyet korkunç görünüyor. Diğer ülkelerdeki gibi korkunç olmayabilir ama hala eşi görülmemiş düşüşler yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Riksbank’ın tahminine göre, İsveç ekonomisi uzun vadede yüzde 7-9 daralabilir. Bunun, ülke için 'felaket' anlamına geldiği kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre İsveç’te 30 bin yen tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken, 3 bin 600’den fazla hasta hayatını kaybetti. Komşu Norveç’te vaka sayısı 8197, Finlandiya’da ise 6347. Bu her iki ülkede ölü sayısı 300’ü geçmiyor.
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