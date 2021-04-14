Karantina uygulamayan İsveç kişi başına Covid vakasında zirveye çıktı: Milyon kişide 625

Covid-19 ile mücadele kapsamında virüsün ilk dalgasında karantina tedbirleri uygulamayan, daha sonra da sıkı olmayan tedbirler uygulayan İsveç, geçen hafta Avrupa'da kişi başına en yüksek Covid-19 enfeksiyonuna sahip ülke oldu.





İsveç, geçtiğimiz hafta milyon kişi başına 625 yeni enfeksiyon kaydederken komşuları Finlandiya, Norveç ve Danimarka’dan 5 ila 10 kat daha fazla vaka kaydetmiş oldu. Finlandiya 65, Norveç 132, Danimarka ise geçtiğimiz hafta milyon kişide 111 vaka bildirdi.





Ülkedeki hastanelerde büyük bir yoğunluk yaşanırken, 2020 yılının bahar aylarındaki pandeminin ilk dalgasından bu yana yoğun bakımların en yoğun dönemini yaşadığı belirtildi.





AŞILAMA YAVAŞ İLERLİYOR





Daily Mail’ın haberine göre Avrupa genelindeki en yavaş aşı kampanyasını yürüten İsveç’te halihazırda nüfusun yüzde 13’ünün en az bir doz aşı olduğu belirtilirken bu oranın Birleşik Krallık’ta neredeyse yüzde 50’ye ulaştığı, AB bloğu ortalamasının ise yüzde 16 olduğunun altı çizildi.





İsveç, komşu Avrupa ülkelerinin uyguladığı karantina önlemlerini vatandaşlarına uygulamayarak manşetlere çıkmıştı. Pandeminin ilk dalgasında sıkı karantina önlemleri almayan ülkede, ikinci dalga sonrasında karantina önlemleri artırılmıştı.







