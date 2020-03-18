Karantinada da torpil işledi: Fransa’dan gelen bir yolcu polis eşliğinde karantina otobüsünden indirildi!

KKTC Sivil Havacılık Müdürü Mustafa Sofi’nin kızı Güzide Sofi’nin Paris’ten gelen diğer yolcularla birlikte İstanbul Havalimanı’ndan karantina alanına götürülürken polisler tarafından indirilip götürüldü.





Karantina otobüsünde bulunan diğer yolcular, polisin ‘VİP’ uygulamasına tepki gösterdi. Otobüste bulunan Cüneyt Aytaç adlı sosyal medya kullanıcısı çektiği video ile Sağlık Bakanlığı’na ihbarda bulundu.





Video çeken Aytaç, “Paris’ten TK1824 nolu uçuşla ülkeye getirilen vatandaşlar İstanbul havalimanından otobüsle karantina alanına yola çıktıktan sonra otobüs durdurulup valizi ile otobüsten inen ve özel bir araçla giden genç kız kimdir? Karantinadan kaçırılan yolcunun adı Güzide Sofi. Kaçırıldığı aracın plakası 34 CCP 136. Görüntüleri aşağıda. Halk sağlığı için tehlike olduğu için suç duyurusunda bulunuyorum” sözleriyle tepki gösterdi.









Yaşanan olaya ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitterdan “Fransa’dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz.” açıklamasında bulundu.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, “Fransa’dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs’a göndereceğiz.” dedi.