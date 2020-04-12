Karantinada kadına ve çocuğa şiddet arttı

Sosyo Politik Saha Araştırması Merkezi, 3-8 Nisan tarihleri arasında koronavirüs salgınında kadınlar ve çocukların ne tür şiddet biçimlerine maruz bırakıldıklarına ilişkin araştırmasını yayımladı. Araştırma aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 28 kentte yaşayan bin 873 kadının katılımıyla gerçekleştirildi.

Araştırmaya katılan kadınların ev içi tartışma veya çatışma yaşadıkları kişilerin oranları şu şekilde:

¦ Eş: Yüzde 32,40

¦ Kardeşlerle: Yüzde 16,30

¦ Çocuğu ile 15,70

¦ Belirtilmeyen: 13,20

¦ Anne: Yüzde 9

¦ Baba: Yüzde 8,60

¦ Erkek arkadaş/ Flört: Yüzde 3,10

Araştırmaya göre kadınların karantina sürecinde maruz bırakıldığı şiddet biçimleri şu şekilde oldu:





¦ Maruz Kalmadım: Yüzde 57





¦ Psikolojik şiddet: Yüzde 23,70





¦ Ekonomik şiddet: Yüzde 10,30





¦ Dijital şiddet: Yüzde 4,80





¦ Fiziksel şiddet: Yüzde 1,70





¦ Cinsel şiddet: Yüzde 1,40





¦ Israrlı takip: Yüzde 1,10





Kadınların yüzde 45,9’u karantinanın kadın ve çocuğa yönelik şiddeti tetiklediğini belirtildi. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 73,9’u 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanundan haberdar olduğunu aktarırken yalnızca yüzde 1,50’si acil yardım hatlarına başvurduğunu vurguladı. Araştırmaya katılanların yüzde 63,5’i karantina sürecinde kendilerini evde güvende hissetmediklerine dikkat çekti.





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NASIL ÖNLEMLER ALINMALI?





Araştırmaya katılan kadınların “Sizce Karantina Sürecinde Ev İçi Şiddeti Önlemek Amacıyla Ne Tür Tedbirler Alınmalıdır? ” sorusuna verdiği yanıtların oranları şu şekilde:





¦ Kadınlara destek grupları oluşturulmalı: Yüzde 15,30





¦ 6284 etkin şekilde uygulanmalı: Yüzde 13,70





¦ Şikayet ve başvuru mekanizmaları kolay erişimi sağlayacak biçimde dijital ortama göre düzenlenmeli: Yüzde 12,30





¦ Aile içi şiddet ve toplumsal cinsiyetçilik konulu online olarak dijital platformlarda kamu spotu yayımlanmalı: Yüzde 11,90





¦ Online olarak hukuksal ve psikolojik destek sağlanmalı: Yüzde 11,90





¦ Üçüncü kişilerin ihbarları dikkate alınmalı: Yüzde 11,90





¦ Sığınma evleri koronavirüse karşı uygun şartlarda olmalı: Yüzde 11,80





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Babadan çocuğa





Araştırmaya katılan kadıların yüzde 57,4’ü hane içinde çocuk bulunduğu belirtirken bu çocukların yüzde 19, 30’unun herhangi bir şiddete maruz kaldığını belirtti. Çocukların yüzde 36,20’yle en çok babaları tarafından şiddete maruz kaldığı sonucu ortaya çıkan araştırmaya göre şiddet biçimleri şöyle oldu: n Psikolojik şiddet: Yüzde 53 n Ekonomik şiddet: Yüzde 24,80 n Dijital şiddet: Yüzde 12 n Fiziksel şiddet: Yüzde 7,50 n Cinsel şiddet: Yüzde 2,70