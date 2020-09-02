Samanyolu Haber /Gündem / Karantinada olması gereken 78 kişi bakın nerede ortaya çıktı /02 Eylül 2020 21:58

Karantinada olması gereken 78 kişi bakın nerede ortaya çıktı

Bolu Valisi tarafından yapılan açıklamda, HES kodu uygulamasıyla karantina altında olaması gereken 78 kişinin milli park girişinde yakalandığını ifade etti.

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Bolu Valisi Ahmet Ümit, kent içindeki koronavirüs ile mücadeleye ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Ümit, Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı’na girişlerde HES kodunun zorunlu hâle getirilmesi sonrası parklara girişte karantina altında olması gereken 78 kişinin yakalandığını duyurdu.

Vali Ahmet Ümit, “18 Ağustos tarihinden bugüne kadar HES koduyla emniyet bölgemizde 41, jandarma bölgesinde 37 kişi olmak üzere toplam 78 vatandaşımız karantina tedbirleri dahilinde evinde olması gerekirken buralarda yakalandı. Yakalananların üçte ikisi il dışından, diğeri ise Bolu'dan. Sorgulamalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yakalanan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
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