Karantinadaki her ay 1,5 trilyon dolar...

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, "Son tahminlerimiz, ekonomik faaliyetlerin kısmen durdurulmasının büyük ekonomilerdeki gayri safi yurt içi hasılanın/GSYH) üçte birine kadar olan sektörleri doğrudan etkileyeceğini gösteriyor.” dedi







Gurria, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkisinden dolayı birçok ekonominin krize (resesyon) gireceğini belirterek, karantinada geçirilen her bir aylık dönem için büyük ekonomilerin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) büyümesinde yüzde 2’lik bir kayıp olacağını bildirdi.





TURİZM SEKTÖRÜ YÜZDE 70 DARALACAK





Gurria’nın dünya genelinde alınan Koronavirüs tedbinleri sebebiyle video konferans yöntemiyle yapılan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'de yaptığı konuşma metni OECD’nin internet sayfasında yayımlandı.





Gurria, G20 liderlerine, "Son tahminlerimiz, ekonomik faaliyetlerin kısmen durdurulmasının büyük ekonomilerdeki GSYH'nın üçte birine kadar olan sektörleri doğrudan etkileyeceğini gösteriyor." dedi.





Gurria'ya göre sadece turizm sektörü yüzde 70’e varan bir daralmayla karşı karşıya.





"Birçok ekonomi resesyona girecek.” diyen Gurria halk sağlığına dönük halihazırda alınan tedbirlerin yüksek maliyetlerinin yarın ekonomiler üzerinde çok daha trajik sonuçlardan ve daha da kötü etkilerden kaçınmak için gerekli olduğunu vurguladı.





Gurria, "Salgının yavaşlatılması ve insan hayatının kurtarılması hükümetlerin birinci önceliği olmalı." ifadesini kullandı.





RESESYON NEDİR?





Durgunluk anlamına gelen resesyon, iktisadi faaliyette üst üste iki çeyrek küçülme yaşanmasına verilen isim.





Ekonomi Sözlüğü'nde resesyon şöyle tanımlanıyor: Resesyon ekonomide küçülme halidir. Bununla birlikte ekonomide bir çeyreklik dönemde yaşanacak bir küçülme hali resesyon olarak tanımlanmamaktadır.





Genel olarak ekonomik faaliyetlerin daralması, küçülmesi olarak ifade edilse de son yıllarda çok daha spesifik bir tanımlama getirilmiştir.