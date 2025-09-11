Samanyolu Haber /Ekonomi / Karar açıklanınca altın yine rekor kırdı /11 Eylül 2025 18:26

Karar açıklanınca altın yine rekor kırdı

Altın fiyatları tarihi yüksek seviyelere ulaştı. Gram altın 4.904 liraya yükseldi.

SHABER3.COM

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yılın altıncı faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiz oranı 250 baz puan indirilerek yüzde 43'ten 40,5'e düşürdü. Merkez'in faiz kararı ekonomistlerin tahminiyle ile paralel geldi.

Beklentiler Merkez Bankası'nın 200 - 250 baz puan indirim yapacağı yönündeydi.

ABD’de enflasyon, ağustos ayında yeniden ivme kazandı. ABD Çalışma Bakanlığı’na bağlı İstatistik Bürosu’nun (BLS) bugün yayımladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi ağustosta mevsim etkisinden arındırılmış bazda aylık yüzde 0,4 arttı. Temmuz ayında bu artış yüzde 0,2 seviyesindeydi. Yıllık bazda ise, enflasyon yüzde 2,9’a yükseldi; bu oran temmuzda yüzde 2,7 idi.

Ekonomistler tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,9 artmasını bekliyorlardı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu. ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, bankanın refinansman faizini yüzde 2,15, mevduat faizini yüzde 2 ve marjinal fonlama faizini yüzde 2,40’ta sabit bıraktığı kaydedildi.

Bu gelişmelerin ardından ardından gram altın yeni rekorunu kırdı.

GRAM ALTIN REKOR TAZELEDİ

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasının ardından belirsizlik ve kriz ortamlarından güçlenerek çıkarak yeniden yükselişe geçerek 4 bin 842 lirayı görerek rekor kırmıştı.

Gram altın 17:10 itibariyle 4.904 liraya kadar yükselerek yeni rekora imza attı.
