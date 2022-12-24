Karar günü Akşener cephesinde neler yaşandı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla verilen siyasi yasak ve hapis cezası birçok kesimin sert tepkisine neden oldu. En az İmamoğlu kararı kadar konuşulan ve tartışılan bir diğer konu ise İYİ Parti lideri Meral Akşener’in aynı gün Saraçhane’ye gitmesi oldu. İktidara yakın medyada günlerce Akşener ile İmamoğlu’nun birbirlerine sarıldığı fotoğraflar üzerinden analizler yapıldı, “Akşener’in kurgusu, İYİ Parti’nin adayı İmamoğlu. Akşener rol çaldı. İmamoğlu davasının kazananı Akşener” iddiaları ortaya atıldı.







‘TELEFONU KAPALIYDI’

Akşener dün katıldığı TV programında bu konudaki sessizliğini bozarak, kararın verildiği gün 6’lı masadaki tüm liderleri aradığını açıkladı. Akşener, İmmaoğlu’nun Millet İttifakı’nın belediye başkanı olduğunu vurgulayarak, “Sayın Kılıçdaroğlu’nu aradım telefonu kapalıydı. Tüm liderleri aradım. Gövde gösterisi yapmak için aradım, izin almak için değil. İzne ihtiyacım yok. Bunu ima edeni fena çarparım” ifadelerini kullandı.





‘TEYAKKUZA GEÇİLDİ’

Cumhuriyet, İmamoğlu kararının verildiği 12 Aralık’ta İYİ Parti Genel Merkezi’nin “teyakkuza” geçtiği anların ayrıntılarına ulaştı. Akşener, o gün sabah saatlerinde liderler turuna çıkan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu kabul etti. Davutoğlu’nu saat 13.00’te uğurlayan Akşener daha sonra makamına geçerek görüşmelerini sürdürdü. Akşener’in “gözü kulağı” odasında İmamoğlu davasını takip ettiği haber kanalındaydı. Saatler 13.47’yi gösterdiğinde İmamoğlu’nun “Saraçhane daveti” haber kanallarına düştü. Akşener, saat 14.29’da “Ankara’dan yola çıktım, Saraçhane’de görüşürüz” tweetiyle birlikte yoldan fotoğraf paylaştı.





‘RANDEVULAR İPTAL’



İmamoğlu ile Akşener’in paylaşımlarının arasındaki 42 dakikada İYİ Parti genel merkezinde “kriz yönetimine” geçildi. Daveti görür görmez Akşener, masasından kalkıp odasından çıktı. “Randevuları iptal edin. Hemen yola çıkmamız lazım” diyen Akşener, “Ne kadar zamanda İstanbul’da olurum” diye sordu.





Akşener’in sözleri üzerine yakın ekibi önce randevu saatini bekleyenlerden “özür dileyerek” iptalleri duyurdu. Akşener’in, o gün içindeki sekiz, 13 Aralık’taki altı randevusu iptal edildi. Eş zamanlı olarak ise 6’lı masadaki diğer liderlere “Biz Saraçhane’ye gidiyoruz, bilginiz olsun” demek için ulaşılmaya çalışıldı. Bu sırada ameliyat için hastanede olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun özel kalemine not bırakıldı, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’a ulaşıldı ve ağır grip olduğu bilgisi edinildi. Kılıçdaroğlu’na Almanya’da olduğu için ulaşılamazken, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile Davutoğlu’nun da kendilerine ulaşılamaması nedeniyle özel kalemleri ve yakın çevreleri bilgilendirildi.







