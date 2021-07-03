Samanyolu Haber /Gündem / Karar iki gün önce çıktı, hala tahliye edilmiyor! /03 Temmuz 2021 10:56

Karar iki gün önce çıktı, hala tahliye edilmiyor!

Vekilliği düşürülen ve cezaevine gönderilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, Anayasa Mahkemesi (AYM) önceki gün hak ihlali kararı verdi. Ancak Gergerlioğlu hala tahliye edilmedi.

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AYM, Gergerlioğlu'nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiği belirterek tahliye edilmesini için Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı gönderilmesini kararlaştırdı.

Twitter hesabından açıklama yapan Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, hak ihlali kararına karşın babasının hala cezaevinde tutulmasına tepki gösterdi.

Gergerlioğlu, “Babam hakkında, yüksek mahkeme tahliye kararı vermişken ve bir dakika daha hapiste tutulmaması gerekirken hala tahliye işlemi yapılmıyor. Neyi bekliyorsunuz?” dedi.

Gergerlioğlu'nun tahliye edilmesi için dün akşam ayrıca Twitter'da "Gergerlioğlu Kararı Uygulansın" etiketiyle kampanya başlatıldı.
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