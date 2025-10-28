Karar kabul edildi, bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den vizesiz yolculara kapıları kapattı

Karadağ hükümeti, hafta sonu birkaç Türk vatandaşı tarafından Karadağ vatandaşı bir kişinin bıçaklanmasının ardından Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya alma kararı aldı. Karadağ Başbakanı Milojko Spajic’in duyurusunun ardından hükümet, kararı resmen onayladı.





Yapılan resmi açıklamada, bakanlar kurulu oturumu yapılmaksızın ve bakanların çoğunluğundan alınan yazılı onayla vize rejimi tüzüğünde değişiklik öngören düzenlemenin kabul edildiği belirtildi. Bu düzenlemeyle Türk vatandaşlarına tanınan vizesiz seyahat hakkı geçici olarak durduruldu.





'OLUMSUZ ETKİLER EN AZA İNDİRİLECEK'

Karadağ hükümetinden yapılan açıklamada, “askıya alınması, kararın Karadağ Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı günü takip eden gün yürürlüğe girecektir” ifadeleri kullanıldı.





Açıklamada ayrıca, Karadağ’da bulunan yaklaşık 14 bin Türk vatandaşının haklarının ve statülerinin gözetileceği vurgulandı. Hükümet, bu kişilerin ülkedeki ikametlerinin yasalara uygun ve sorunsuz bir şekilde devam etmesi için gerekli tüm adımların atılacağını duyurdu.





Karadağ yönetimi, yeni süreçte Türk vatandaşlarına vize verilmesinin hızlandırılacağını, böylece geçiş döneminin olumsuz etkilerinin en aza indirileceğini bildirdi.





‘KARADAĞ, TÜRK VATANDAŞLARININ ONURUNA SAYGI GÖSTERECEK’

Hükümet açıklamasında, bu kararın kamu düzeni ve vatandaşların güvenliğinin korunması amacıyla alındığına dikkat çekildi.





Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Karadağ bu kararı, iyi bir ev sahibi olma anlayışıyla Türk vatandaşlarının insan hakları ve onuruna tam saygı göstererek uygulayacaktır.”





Ayrıca kamuoyuna itidalli davranma ve devlet kurumlarına güven duyma çağrısında bulunuldu.





BIÇAKLI KAVGANIN ARDINDAN GERİLİM ARTTI

Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da 25 Ekim akşamı yaşanan olayda, Türk vatandaşlarının da karıştığı bir bıçaklı kavga sonucu bir kişi yaralandı. Olayın ardından bölgede Türk vatandaşları aleyhinde protestolar ve şiddet eylemleri yaşandı.





Yerel medyada yer alan haberlere göre, Türk vatandaşlarına ait bazı işletmelere saldırılar düzenlendi. Polis, bıçaklama olayına karıştığı şüphesiyle bir Türk vatandaşı ve bir Azerbaycan vatandaşını gözaltına aldı. Ayrıca, yasal ikamet belgeleri bulunmadığı tespit edilen 45 Türk ve Azerbaycan vatandaşı da gözaltına alındı.





BAKAN FİDAN KARADAĞLI MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakanı Milojko Spajiç ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.





Bakan Fidan, görüşmede Türk vatandaşlarının güvenliği ve haklarının korunması yönündeki beklentileri dile getirdi. Karadağ tarafı ise bu konuda gerekli güvenceleri verdiğini açıkladı.





İKİ ÜLKE ARASINDA DİPLOMATİK TRAFİK YOĞUNLAŞABİLİR

Kararın ardından Ankara ile Podgoritsa arasında diplomatik temasların artması bekleniyor.

Karadağ’ın vizesiz seyahat kararını geçici olarak askıya alması, iki ülke ilişkilerinde yeni bir denge sürecini beraberinde getirebilir.