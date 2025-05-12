Samanyolu Haber /Gündem / Karar Resmi Gazete'de: Belediyelere bir yasak daha /12 Mayıs 2025 23:32

Karar Resmi Gazete'de: Belediyelere bir yasak daha

Resmi Gazete'de yayımlanan son yönetmelik değişikliğiyle belediyeleri ilgilendiren önemli bir karar yürürlüğe girdi. Buna göre, Hazine'ye vadesi geçmiş borcu, vadesi geçmiş vergi borcu ve süresinde ödenmemiş SGK prim borcu olan kamu kurum ve kuruluşlara dış borç yasağı geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a "Şunları iyice silkeleyin" talimatıyla gündeme gelen belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları aylardır gündemden düşmüyor. Başta CHP'li belediyelerden olmak üzere pek çok kişi borçları yapılandırmak için Bakan Işıkhan ile görüşmelerini sürdürürken, Hazine ve Maliye Bakanlığı dikkat çeken bir yönetmelik değişikliğine imza attı.

ARTIK KAYNAK ALAMAYACAKLAR

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hazine'ye vadesi geçmiş borcu, vadesi geçmiş vergi borcu ve süresinde ödenmemiş SGK prim borcu olan ilgili yönetmelik kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları artık dış kaynak alamayacak. Hibe hariç dış imkan ifadesi kullanılan yönetmelikle, dış borç ya da kalkınma bankaları vb. uluslararası kuruluşlardan sağladığı kredi ve vb. kaynakları da kullanmaları zorlaştı. Yönetmelik değişikliğine göre dış kaynak kullanmak isteyen belediyeler dahil kamu kurum ve kuruluşları, ancak sayılan borçlarının bulunmadığını belgeleyebilirse izin isteyebilecek.

BELGE YOKSA BAŞVURU DA YOK

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, henüz sonuçlanmamış başvurular için de yeni kriterler yürürlüğe girecek. Başvurucu kamu kurum ve kuruluşları, değişiklik yapan yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 20 gün içinde yeni şartları yerine getirdiklerine dair belgeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verecek. Eğer belge verilmezse başvuru da yok sayılacak.
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