Karar Tekin'e önceden haber mi verildi? İstifa ettiği CHP'ye bir gün önce üyelik aidatı yatırmış

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne mahkeme kararıyla kayyım atanan Gürsel Tekin'in, üyelik aidatını karardan bir gün önce ödediği ortaya çıktı. Tekin, 2024 senesinde CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 27 Ağustos’ta davacı Özlem Erkan tarafından sunulan dilekçede yer alan “sayın mahkemenin tedbir kararı vermesi halinde kayyım olarak atanması için sunduğumuz liste ektedir” ifadesini dikkate alarak, dilekçedeki isimleri geçici yönetim olarak görevlendirdi.

Bununla beraber, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınırken, yerine Gürsel Tekin’in başında olduğu geçici kurul atandı.

Mahkeme kararının ardından gözler, daha önce partisinden istifa ettiğimi açıklayan ancak bu kararını hayata geçirmeyen Gürsel Tekin’e çevrildi.

Halk TV'nin aktardığına göre Tekin’in, mahkeme kararından bir gün önce parti üyeliğini devam ettirmek için üyelik aidatını yatırdığı ortaya çıktı. Tekin, parti yönetimiyle yaşadığı problemler sebebiyle 2024 yılında CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. 
