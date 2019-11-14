Karar verildi: Amerika'ya gönderilecek

İçişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasında üç gündür bekleyen IŞİD üyesi Muhammad Darwis Bassam'ın (39) ABD'ye gönderilmesi için işlemlerin başladığını duyurdu.





Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "ABD'nin taahhüdü üzerine, ara bölgede kalan yabancı terörist savaşçının ABD'ye gönderilmesi için gerekli işlemler başlatıldı."





DÖRT GÜNDÜR İKİ ÜLKE ARASINDA BEKLETİLİYORDU





Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri harekât esnasında yakalanan Bassam üç gün önce Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edilmişti.





Yunanistan'ın kabul etmeyip geri gönderdiği Bassam'ı Türkiye de kabul etmemişti. Bassam dört gündür iki ülke arasındaki tampon bölgede bekliyordu.







