Karar yazarı Elif Çakır'a 'yanlışlıkla' gözaltı: 'Kötü muamelenin dik alasını yaşattılar'

Gezi Direnişi sırasında hafızalara 'Kabataş yalanı' diye kazınan hadise ile uzun süre gündemden düşmeyen Karar yazarı Elif Çakır, önceki akşam Bursa'da konakladığı otelde gözaltına alındı.







Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Elif Çakır'ı hiçbir bilgi vermeden gözaltına alıp sağlık kontrolüne götürdüğü aktarılırken, Elif Çakır’ın bir yanlışlık olduğuna dair itirazlarına rağmen ekibin işlemlere devam ettiği iddia edildi.





KİMLİK NUMARASI DA YANLIŞ

Karar Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan habere göre; Arandığı iddia edilen ismin “Elif Çakır I…” adında başka bir kişi olmasına rağmen polisler bu bilgiyi gözardı etti. Ardından TC kimlik numarasının da yanlış olduğu anlaşıldı ama Elif Çakır hakkındaki işleme devam edildi.





'KÖTÜ MUAMELENİN DİK ALASINI YAŞATTILAR'

Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Elif Çakır, burada aranan kişi olmadığı ve yanlış işlem yapıldığı anlaşılınca saatler sonra serbest bırakıldı.





Konuya ilişkin X hesabından açıklama yapan Elif Çakır, "Poliste kötü muamele yok derler dik alasını yaşattılar, bir bardak suyu çok gördüler..ülkenin adaletinin durumu da kolluk kuvvetinin durumu da ortada" dedi.





KABATAŞ OLAYI

Hafızalara 'Kabataş yalanı' diye kazınan hadise, AKP'li belediye başkanının gelini olan Zehra Develioğlu adlı bir kadının açıklamaları ile gündeme gelmişti. Develioğlu, 2013 yılındaki Gezi olaylarında başörtülü olduğu için saldırıya uğrayıp işkence gördüğünü iddia etmiş, dönemin iktidara yakın Star gazetesi yazarlarından Elif Çakır'a konuşmuştu.





Elif Çakır'ın söz konusu röportajından sonra dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti Grup Toplantısında sert mesajlar vermişti. Gazetecilerin büyük çoğunluğu Kabataş'ta yaşandığı iddia edilen olaya yoğunlaşmıştı. Çakır'ın, Zehra Develioğlu röportajından sonra 2013 yılının Haziran ayında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Bölgedeki MOBESE'ler ve Kabataş'a çıkan yollardaki güvenlik kameraları izlendi, görüntülerde saldırıya rastlanmadı. 17-25 Aralık'tan sonra kamuoyuna sızdırılan 30 saniyelik MOBESE kayıtlarında da söz konusu saldırıya ait görüntüler yoktu.





Onlarca kişi emniyet tarafından yakın takibe alındı, bu kişilerin cep telefonları ve sosyal medya hesapları incelendi. Dönemin emniyet müdürü Hüseyin Çapkın herhangi bir görüntünün veya delilin bulunamadığını açıkladı. 'Üzerime idrarlarını yaptılar' ifadesinin sahibi Develioğlu'ndan idrarlı olduğu belirtilen kıyafetleri DNA testi için istendi. Develioğlu, söz konusu kıyafetleri vermedi. Zehra Develioğlu, bebeğini de adli tıp muayenesine götürmedi.







Tüm bu tartışmaların yaşanmasına sebep olan Elif Çakır'ın röportajını o dönem Star Gazetesi'nde yayımlayan editör Murat Seçkin yıllar sonra o gün gazetenin mutfağında yaşananları anlatmıştı.





Seçkin, Çakır’ın söyleşiden sonra gazetede kendisine, “Bunları bu kadın mı anlattı?” diye soran editörüne, “Konuşacak hali yoktu. Ne anlatabilirdi ki? Ama ne demek istediğini ben anladım” karşılığını verdiğini dile getirmişti.