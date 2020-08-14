Karar'dan ilginç manşet: Nepotizm üniversiteleri teslim aldı

Akademide kayırmacılığın örnekleri son bir haftada ortaya çıkan olaylarla yeniden gündemede geldi. Üniversitelerle ilgili nepotizm (kayırmacılık) iddiaları bundan da ibaret değil. Karadeniz Teknik, Gaziantep, Pamukkale, Batman ve Dicle üniversitelerinde benzer iddialar gündeme geldi. Üniversite mezunu her 4 gençten biri işsizken bu şekilde yapılan atamalara tepki büyük.

Türkiye’den son yıllarda tartışmaların odağına oturan atamaların üniversitelerde giderek yaygınlaşması bilim yuvalarında alarm vermeye başladı. Liyakatin olmadığı üniversitelerde akraba atamaları, Türkiye’nin neden dünyanın en 'iyi üniversiteleri' listesine giremediğini herkese gösteriyor. Rektörler ve üniversitelerle ilgili nepotizm iddiaları bundan da ibaret değil. Bugüne kadar Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Gaziantep Üniversitesi’ne, Pamukkale Üniversitesi’nden Batman Üniversitesi ve Dicle Üniversitesi’ne kadar birçok üniversiteyle ilgili benzer iddialar gündeme geldi. Üniversite mezunu 4 gençten biri işsizken bu şekilde yapılan atamalar oldukça tepki çekiyor.

KARAR gazetesi üniversitelerde yaşanan akraba, eş dost kadrolaşmasını manşetine taşıdı.

AYNI AİLEDEN 5 ÖĞRETİM ÜYESİ

KATÜ REKTÖRÜ PROF. DR. SÜLEYMAN BAYKAL: Rektörün üç kızı, bir damadı üniversiteye öğretim üyesi olarak yerleştirildi. Rektörün yeğeni de tıp fakültesinde görevli.





EŞİ İÇİN ÜNİVERSİTEDE ADRESE TESLİM İLAN AÇTI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. HÜSEYİN BAĞ: Personel Daire Başkanlığı için kriterleri karşılayan tek isim rektörün eşi oldu. Skandal açığa çıkınca rektör uzaklaştırıldı.





EŞİNİ ÜNİVERSİTEYE MEMUR OLARAK ATADI

ÇÖMÜ ESKİ REKTÖRÜ PROF. DR. YÜCEL ACER: Acer’in eşi Sağlık, Kültür Dairesi’ne memur olarak atandı. Okuldaki 250 akademisyenin ÇOMÜ’de akrabası var.





PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Bu konudaki en tepki çeken adım ise Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’dan gelmişti. Rektör Bağ’ın adrese teslim verdiği ilanda belirtlen şartları sadece öğretmen eşi Derya Bağ yerine getirmişti. Ve Derya Bağ İslami Bilimler Enstitüsüne sekreter olarak atanmıştı. Tartışmalar ve tepkiler sonrası YÖK nihayet harekete geçmiş ve başlattığı soruşturma sonrası Yüksek Denetleme Kurulu Rektör Prof. Dr. Bağ’ı görevden almıştı. Eşine özel kadro açan Rektör Hüseyin Bağ’ın Pamukkale Üniversitesi’nde 22 makamı olduğu da ortaya çıkmıştı. Bilim yuvası olması gereken üniversitedeki bu uygulama üniversiteleri bir kez daha özerklikten ve bilimsellikten her geçen gün biraz daha uzaklaştırıyor.





BATMAN ÜNİVERSİTESİ

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın eşini işe almak için ‘kişiye özel ilan’ çıkardığına dair tartışmalar devam ederken benzer uygulamların Batman Üniversitesi ile Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde yaşandığı ortaya çıktı. Batman Üniversitesi Rektörö Prof. Dr. Aydın Durmuş eşini ve oğlunu üniversiteye öğretim görevlisi olarak aldı. Rektör Durmuş’un oğlu Mehmet Harun Boğaç Barbaros Durmuş Mimarlık Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapıyor. Üniversitenin sitesinde yer alan bilgilere göre 2014 yılında göreve başlayan oğul Durmuş, aynı dönemde Fırat Üniversitesi’nde de yüksek lisans yapıyordu. Rektör Durmuş’un eşi Ayla Durmuş ise Teknoloji Fakültesi’nde Doktor Öğretim Üyeliği yapıyor. Ayla Durmuş, Rektör Durmuş Teknoloji Fakültesi Dekanı’yken burada göreve başladı.





DİCLE ÜNIVERSİTESİ

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, haziran ayında sözleşmeli iki diyetisyen alımı için duyuruda bulundu. Personel alımı ile ilgili duyuruda “Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, KPSS puanıyla sözleşmeli personel alımı yapılacaktır” denildi. Söz konusu personel alımı 28 Haziran tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra onlarca kişi açılan diyetisyenlik kadrosuna başvuruda bulundu. Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı dün web sitesinden kadro alan kişileri açıkladı. Ancak iki kişilik kadroya sadece bir kişinin alındığı görüldü. Kadroya alınan kişinin ise Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Giray Topal’ın kızı Süheyla Betül Topal olduğu ortaya çıktı. Topal’ın KPSS’den 70 puan aldığı ve ondan daha yüksek puana sahip olanların alınmadığı öğrenildi. Böylelikle Diyetisyenlik kadrosu için açılan ilanın kraterlerini karşılayan tek kişi Dekan’ın kızı oldu.





KARADENIZ TEKNIK ÜNİVERSİTESİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü’nün üç kızı, bir damadı ve yeğeni üniversiteye öğretim üyesi olarak yerleşti. Rektör’ün kızlarından ikisi ve damadı Tıp Fakültesinde öğretim üyesi. Dr. Hanife Baykal Şahin, Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ana bilim dalında, eşi Dr.Mürsel Şahin, Kardiyoloji ana bilim dalında öğretim üyesi. Dr. Öğretim Leyla Baykal Şahin, KTÜ Dermatoloji ana bilimde. Üçüncü kızı Elif Baykal Kablan ise KTÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar bölümünde. Baykal’ın ablasının oğlu Yusuf Baykal ise Tıp Fakültesi Bilişim Ana Bilimde Dalında görevli.





ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) eski Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’in eşi Aysun Acer, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na memur olarak atandı. Genel Sekreter Sami Yılmaz’ın kızı Behiyye Yılmaz da Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde araştırma görevlisi. Ayrıca üniversitede yaklaşık 250 akademisyenin ÇOMÜ çatısı altında bir akrabası bulunuyor. Gaziantep Üniversitesi’nde yöneticilerinin eşleri öğretim görevlisi olarak aynı üniversitede görev yapıyor. Mersin Üniversitesi’nde de benzer durumlar yer alıyor. Rektör Ahmet Çamsarı’nın yeğeni Sena Karakuş Eğitim Fakültesi’nde görev yapıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde açılan sınavı, öğretim üyelerinin eş ve çocukları kazandı.





NEPOTİZM NEDİR?

Nepotizm kelimesi köken olarak, Rönesans öncesi Katolik papaların ‘yeğenlerini’ kilise içinde kardinallık gibi önemli pozisyonlara getirmelerine dayanmaktadır. Latince’de yeğen anlamına gelen ‘nepot’ kelimesinden türemiştir. Günümüzde ise iş yaşamında sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Türk Dil Kurumu, bu kavramı ‘arkadaş veya akraba kayırma’ şeklinde açıklıyor. Nepotizm kavramı, günümüzde akraba ve yakınların aynı işletmede işe alınması şeklinde ele alıyor. Ayrımcılık içeren alımlar liyakte bakılmaksızın istihdam ediliyor. Nepotizm kavramı öznel bir şeklide yapıldığından dolayı mağduriyet de yaratıyor. Aynı zamanda bu ayrımlar örgütsel ilişkilere de zarar veriyor.