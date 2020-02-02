''Kararlı ve cesur olsalar AKP'yi birkaç aya %20'nin altına düşürürler''

HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP’nin Türkiye’nin batısına daha iyi ve açık anlatılması gerektiğini bu sayede muhalefetin partisiyle yan yana durmasının kolaylaşacağını ifade etti.





Demirtaş Yeni Yaşam gazetesinden Hüseyin Kalkan’a konuştu.







‘AKP’NİN DÜZELME İHTİMALİNE AKP’LİLER BİLE İNANMIYOR’





İktidarın uzun zamandır krizler yaşadığını belirten Demirtaş, “Tek adam sistemi devletin tüm kurumlarını felç etmiş durumda, işleyen tek bir kamusal yapı yok artık. Tam bir akılsızlık, akıl tutulması hakim durumda. İç ve dış politikadaki tutarsızlıkları, savrulmaları, aptallıkları eleştirebilecek tek bir insan yok ki etrafında. Her şey tek adama bağlı artık. Dolayısıyla çıkış yolunu hiç kimse bilmiyor, bulamıyor. AKP’nin düzelme ihtimaline AKP’liler bile inanmadığından oradan ayrılıp yeni partiler kuruyorlar işte” dedi





‘AKP, BİRKAÇ AYA KALMAZ YÜZDE 20’NİN ALTINA DÜŞER’





Muhalefetin güçlendikçe AKP’deki çözülmenin derinleşeceğinin kaydeden Selahattin Demirtaş, “Siyasetin öncü güçleri biraz daha cesur ve kararlı muhalefet yürütebilseler AKP birkaç aya kalmaz yüzde 20’nin altına düşer. Ve ilk seçimde baraj sorunu yaşayan bir partiye dönüşür. Ben siyaset adına umutluyum, çünkü halk mücadeleden asla vazgeçmiyor. En azından potansiyel olarak bu böyledir. Açığa çıkması için de daha güçlü planlamaları hayata geçirmek gerekir. Bu da dediğim gibi, siyasi öncü güçlerin görevidir” ifadelerini kullandı.





Parti kongresi hakkında konuşan Demirtaş, “Bu kongre ile birlikte HDP’nin sıkıştırıldığı cendereden kurtulup siyaset sahnesine yeniden güçlü bir giriş yapma imkanı var. Eğer başarabilirse HDP, Türkiye siyasetine yön veren öncü güce de dönüşebilir” dedi.





GELECEK PARTİSİ’NE: HENÜZ KİME MUHALEFET EDECEKLERİNİ ÇÖZEMEMİŞLER





Demirtaş, Gelecek Partisi’nin kendisini hedef alması hakkında da, “Eski AKP alışkanlıklarından ve şımarıklıklarından henüz kurtulamamışlar demek ki. Yavaş yavaş da olsa siyaseti öğrenecekler. Daha çiçeği burnunda bir muhalefetler. Kime muhalefet edeceklerini henüz tam çözememişler. Umarım yakında çözerler.” ifadelerini kullandı.