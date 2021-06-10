Samanyolu Haber /Gündem / Kararsızlar Millet İttifakı'na yakın /10 Haziran 2021 10:15

Kararsızlar Millet İttifakı'na yakın

Metropoll Araştırma'nın yaptığı ankete göre, kararsız seçmen kendini en çok Millet İttifakı'na yakın hissediyor.

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Metropoll Araştırma, seçim anketlerine kararsız, cevapsız veya sandığı protesto edeceğini belirten seçmenlerin yüzde 23,5'i üzerinden bir anket gerçekleştirdi. 

Kararsız seçmenlere, AKP ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'na mı, CHP ve İyi Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı'na mı daha yakın oldukları soruldu. 

Kararsızların yüzde 39,9'u Millet İttifakı'nı tercih ettiğini söylerken, Cumhur İttifakı'nı tercih edenlerin kararsızların oranı da yüzde 27,9 oldu. 

Öte yandan "Fikrim/cevabım yok" diyen kararsız seçmenin oranının ise yüzde 32,2 olduğu görüldü.

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