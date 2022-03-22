Samanyolu Haber /Gündem / 'Kararsızlar ordusu' da AKP'ye sırt döndü /22 Mart 2022 16:43

'Kararsızlar ordusu' da AKP'ye sırt döndü

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından son seçim anketini paylaştı. Seçimin kaderini belirleyeceği belirtilen 'kararsızlar' ankete göre Erdoğan'ı tercih etmeyecek.

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Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, kararsızların Erdoğan'a oy verme eğilimini analiz eden araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Yurttaşlara "Bugün bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu Erdoğan'a mı yoksa başka birine mi verirsiniz?" diye soruldu.

Bu kesimin yüzde 22,1'i oyunu Erdoğan'a vereceğini söylerken, yüzde 36'4'ü ise Erdoğan dışında birisi için oy kullanmayı düşüneceğini söyledi. "Kesinlikle Erdoğan'dan başka birine oy vereceğini" belirtenlerin oranı ise yüzde 27,3 oldu. 


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