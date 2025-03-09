‘Kararsızlar Partisi' kuruluyor: İşte başındaki siyasetçi

Seçmenlerle yapılan kamuoyu anketlerinde yüksek oranda çıkan 'karasız' oyları yeni bir partinin kurulmasını gündeme getirdi.





Söz konusu gelişmeye Sözcü yazarı Saygı Öztürk, köşe yazısında yer verdi. Öztürk, 'Siyaset sahnesine 'Kararsızlar partisi' geliyor' başlıklı yazısında, kararsız seçmenin oyuna talip olan yeni bir siyasi partinin kuruluş çalışmalarının sonuna yaklaşıldığını belirtti.





PARTİ ÖNCÜSÜ GÜRSEL TEKİN

Partinin adının “Kararsızlar Partisi” olacağını ifade eden Öztürk, yazısında, “Her meslekten kurucu bulunacak. Kuruluş çalışmaları 42 yıl önce CHP’ye üye olan, Kadıköy CHP Gençlik kolları Başkanlığı, ilçe yöneticiliği, il yöneticiliği, il başkanlığı, CHP Genel Sekreterliği, Genel Başkan Yardımcılığı, milletvekilliği görevlerinde bulunmuş olan 2024 yılının şubat ayında partisinden istifa eden Gürsel Tekin’in öncülüğünde yürütülüyor" ifadelerine yer verdi.





KILIÇDAROĞLU DA DAVET EDİLMİŞ

Partiye ilişkin Öztürk’e açıklamalarda bulunan Tekin ise şunları söyledi: "Partide görev alamayınca Anadolu’yu, il il, ilçe ilçe dolaşmaya başladım. Gerçek gündemle, siyaset gündemi arasında dağlar kadar fark var. ‘Kararsızım’ diyenlerle son üç aydır sıkça görüşüyoruz. Partilerinden istifa edenlerin neden istifa ettiklerini soruşturduk. Bu çalışmaları ‘Halkın Sesi Platformu’ olarak yürüttük. Yüzde 40’a yakın kararsızlar var. Eski Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun kuracağımız Kararsızlar Partisi ile bir ilgisi yok. Kendisini davet ettim ancak kabul etmedi.”