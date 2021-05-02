Kararsızların dağıtılmadığı ankette AKP'nin büyük düşüşü

Metropoll Araştırma Şirketi tarafından yapılan Nisan ayı Türkiye’nin Nabzı araştırmasında “Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusunun cevabı belirlendi.





Araştırmada AKP’nin oy oranındaki düşüş net bir şekilde ortaya koydu. AKP’nin oy oranı yüzde 27,1 olarak belirlendi. AKP’nin iktidar ortağı MHP’nin oy oranı yüzde 8,7 oldu. MHP’nin oylarında bir miktar yükselme gözlendi.





Millet İttifakı’nın ortaklarından CHP’nin oy oranı yüzde 18,3, İYİ Parti’nin oy oranı ise yüzde 10,7 olarak belirlendi.

İki ittifak dışında kalan HDP’nin oy oranı yüzde 8,4 oldu. DEVA Partisi kurulduktan sonra ilk kez Metropoll tarafından yapılan kamuoyu araştırmasında yüzde 2,2 oy oranıyla yer aldı. Saadet Partisi’nin oy oranı ise yüzde 1,6 olarak belirlendi.





Gelecek Parti’nin oy oranı ise yüzde 1,4 oldu. Kararsız olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 8.7, protesto oy kullanacağını söyleyenlerin oranı yüzde 6, cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 5,9 oldu.





24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimde AKP’nin oy oranı yüzde 42,5, CHP’nin oy oranı yüzde 22,7, HDP’nin oy oranı yüzde 11,7, MHP’nin 11,1 ve İYİ Parti yüzde 9,96 oy almıştı.

