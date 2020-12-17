Samanyolu Haber /Politika / "Kararsızların üçte ikisinin gönlü muhalefete dönmüş durumda" /17 Aralık 2020 11:06

"Kararsızların üçte ikisinin gönlü muhalefete dönmüş durumda"

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır kararsız seçmenle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır "kararsızlar aklını ve gönlünü muhalefete dönmüş durumda" diye konuştu.

T24 yayınına konuk olan Ağırdır, "kararsızların henüz kesin kararlarını vermemiş olmasıdır anketlere yansımayan şey. Bugün gördüğümüz kararsızların minimum üçte ikisinin muhalefetin baktığı yerden bakması... 'Kararsızlar' dediğimiz küme henüz oy tercihini değiştirme noktasına gelmemiş olsa bile, aklını ve gönlünü muhalefete dönmüş durumda. Bu nedenle muhalefetin de yeni bir yol yordam inşa etmesi gerek" diye konuştu. 

Yaptırımların iç politikaya etkisi

Söz konusu yaptırımların iç politikaya olası etkilerini yorumlayan Ağırdır, "Ambargonun bu kadarıyla bile orta vadede Türkiye'nin savunma sanayiinde etkileri görülür. Türkiye'nin Kıbrıs Hakeratı'ndan sonra yaşadığı ambargo 20 yıla yakın sürmüştü ve AB standartlarını yakalama konusunda bir 20 yıl gecikmeye sebep olmuştu" görüşlerini dile getirdi.

Ağırdır erken seçim konusunda ise, "'2020'de erken seçim olur mu' tartışmaları açısından da, en azından 'erken seçimi 6 ay sonra yapalım' sıkışıklığı getirmez. Tam tersine önceden de öngördüğüm gibi 2021'de seçim tartışmaları yoğunlaşır ancak erken seçim 2022'de gündeme gelebilir" diye konuştu. 
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