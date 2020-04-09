Samanyolu Haber /Ekonomi / Karartılmış camlar, perde, araç içi buzdolabı... /09 Nisan 2020 12:01

Karartılmış camlar, perde, araç içi buzdolabı...

Koronavirüs salgınında vatandaşa yardım etmek yerine "IBAN'a para yatırın" diye kampanya başlatan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti, Saray'a 14 yeni araba daha kiralıyor. Sarayın ihale şartnamesinde "Araç içi buzdolabına" kadar her ayrıntı düşünülmüş. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 27 yeni araba kiraladı bile.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yayımladığı ihale ilanına göre 9 adet dizel binek araç, 3 adet dizel minibüs, 2 adet dizel ticari kamyonet kiralanacak. İhale tarihi ise 7 Mayıs 2020.

Araçların en az 2019 model olması gerektiği belirtildi. Kiralanacak araçlardan en az birinde “karartılmış camlar, perde ve araç içi buzdolabı” bulunması gerektiği de belirtildi. 

İki buçuk yıllığına kiralanacak arabaların sürücüsünü de ihaleyi alacak şirket temin edecek.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DE 27 ARABA KİRALADI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Destek Hizmetleri Başkanlığı da 27 arabayı üç yıllığına kiralamak üzere ihale düzenledi. 

İhaleyi kazanan şirketle 25 Şubat'ta 4 milyon 978 bin TL’lik sözleşme imzalandığı belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Karartılmış camlar, perde, araç içi buzdolabı... Sonraki Haber >>

Çoluk çocuğumuz aç, aç!

Çoluk çocuğumuz aç, aç!

Polis abarttı: Depodaki gizli tıraşa evlere şenlik baskın

Polis abarttı: Depodaki gizli tıraşa evlere şenlik baskın

Ulusal Kanal'da infaz yasası yorumu: Cemaate yeni operasyonlar için boşaltılıyor

Ulusal Kanal'da infaz yasası yorumu: Cemaate yeni operasyonlar için boşaltılıyor

'Boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolacak"

'Boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolacak

Kazım Güleçyüz'ün anlattığı 'Hocaefendi' kim?

Kazım Güleçyüz'ün anlattığı 'Hocaefendi' kim?

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Gazetecilerden meslektaşları için kampanya

Gazetecilerden meslektaşları için kampanya

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:45:23