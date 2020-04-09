Karartılmış camlar, perde, araç içi buzdolabı...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yayımladığı ihale ilanına göre 9 adet dizel binek araç, 3 adet dizel minibüs, 2 adet dizel ticari kamyonet kiralanacak. İhale tarihi ise 7 Mayıs 2020.





Araçların en az 2019 model olması gerektiği belirtildi. Kiralanacak araçlardan en az birinde “karartılmış camlar, perde ve araç içi buzdolabı” bulunması gerektiği de belirtildi.





İki buçuk yıllığına kiralanacak arabaların sürücüsünü de ihaleyi alacak şirket temin edecek.





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DE 27 ARABA KİRALADI





Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Destek Hizmetleri Başkanlığı da 27 arabayı üç yıllığına kiralamak üzere ihale düzenledi.





İhaleyi kazanan şirketle 25 Şubat'ta 4 milyon 978 bin TL’lik sözleşme imzalandığı belirtildi.