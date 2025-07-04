Karartma kararı uluslararası tepki çekti! Amor: “Bu nesil özgürlüğü hiç bilmedi”

Yani iki kanal için kararlar peş peşe geldi.









RTÜK cezaları

Türkiye'nin en büyük iki muhalif televizyon kanalı Sözcü ve Halk TV, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kararıyla 8 Temmuz Salı günü itibarıyla 10 gün süreyle karartılacak.Euronews'te yer alan habere göre Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor karara "Türkiye'de medya ve ifade özgürlüğü artık uzak bir hatıra haline geliyor,'' diye tepki gösterdi. Amor, 1984 distopyasıyla tanınan 'George Orwell'ın bile RTÜK gibi bir [kurumu] hayal edemeyeceğini' söyleyerek eleştirdi.Amor'un paylaşımı şöyle: "George Orwell bile RTÜK gibi bir şeyi hayal edemezdi herhalde! Sözcü TV ve Halk TV'ye nafile yorumlar yaptıkları için 10 günlük yayın yasağı cezası verildi! Türkiye'de medya ve ifade özgürlüğü artık uzak bir hatıra haline geliyor. Artık bu özgürlüğü hiç bilmeyen bir nesil var ve bu çok üzücü."Halk TV’ye verilen 10 gün ekran karartma cezası dün (3 Temmuz) kanala tebliğ edilmişti. Eğer yürütmeyi durdurma kararı verilmezse Halk TV 8 Temmuz 2025 Salı gecesi karartılacak. Kanal yöneticileri, kararın perşembe günü tebliğ edilme nedeninin araya hafta sonu girecek olmasıyla itiraz süresinin kısaltılması hedefiyle yapıldığını belirtiyor.Diğer yandan RTÜK, 27 Mart'ta Sözcü TV'ye 10 günlük ekran karartma cezası vermişti. Ancak Ankara 7'nci İdare Mahkemesi karar hakkında yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Bu karar da Halk TV'ye cezanın tebliğ edilmesinden saatler sonra kaldırıldı.Halk TV’ye 'Sinem Fıstıkoğlu ile Sansürsüz' programında; Prof. Dr. Tolga Yarman’ın İran’a yönelik İsrail-ABD saldırısıyla ilgili konuştuğu sırada 'Sünnokratik Yeni Osmanlıcılık' kavramı nedeniyle ceza verildiği belirtilmişti. Bu kavramın 'mezhepsel ayrışmaları pekiştirebileceği' gerekçesiyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' cezasının verildiği ve 10 gün yayın durdurma yaptırımı uygulandığı belirtildi. Yarman'ın “Türkiye dincileşiyor değil mezhebileşiyor," ve "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün adının konulmasından itibaren bakarsak İran'a karşı azmettirildik," gibi sözleri de ceza nedeni olarak gösterildi.Sözcü TV'ye ise İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan protestoları yayınlanması sonrası 'halkı kin ve düşmanlığı teşvik ettiği' iddiasıyla 10 günlük ekran karartma cezası vermişti.Raporlara göre RTÜK'ün en çok ceza kestiği kanallar NOW TV, Tele 1, Flash Haber ve Halk TV, Sözcü TV. Bu kanallar iktidara muhalif yayınlarıyla tanınıyor. RTÜK'ün 2024 yılında aldığı 57 ceza kararının 30'unun bu beş kanala verildiği biliniyor.Diğer yandan geçen sene RTÜK'ün ceza tutarı 223,2 milyon TL’ye ulaştı.