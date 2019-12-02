Samanyolu Haber /Dünya / Karaya vuran balinanın midesinden 100 kilogram çöp çıktı: Halat, paket bandı, poşet ve plastik bardak /02 Aralık 2019 12:15

Karaya vuran balinanın midesinden 100 kilogram çöp çıktı: Halat, paket bandı, poşet ve plastik bardak

İskoçya'nın Harris Adası'nda karaya vurduktan sonra ölen İspermeçet balinasının midesinden 100 kilogram plastik ve çöp çıkarıldı.

SHABER3.COM

Geçen hafta Seilebost sahilinde bölge halkı tarafından bulunan balina üzerinde, hafta sonu sahil güvenlik ve Batı Adaları Konseyi çalışanları tarafından inceleme yapıldı. 

BBC'nin haberine göre, incelemede balinanın midesinden balık ağı, halat, paket bandı, poşet ve plastik bardak dahil 100 kilogram çöp çıkarıldı. Balinayı gömmek için sahilde devasa bir çukur da açıldı. 

Uzmanlar, midesindeki çöpün, İspermeçet balinasının ölümüne etkisi olup olmadığını henüz bilmiyor. 

Bölge halkından Dan Parry, hemen hemen her gün sahillerde dolaşarak çöp topladıklarını belirterek, balinanın midesinden çıkanların, denizlerdeki kirlenmenin boyutunu ortaya koyduğunu söyledi. 

Tayland'da da geçen ay sonunda Khun Sathan Ulusal Park'ında ölen bir geyiğin midesinden 7 kilogram çöp çıkmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Karaya vuran balinanın midesinden 100 kilogram çöp çıktı:... Sonraki Haber >>

Başkasına ait kablosuz internet izinsiz kullanılabilir mi?

Başkasına ait kablosuz internet izinsiz kullanılabilir mi?

Artvin’de korkutan heyelan!

Artvin’de korkutan heyelan!

İstanbullular adına soruyorum

İstanbullular adına soruyorum

Saadet Partisi'nden çok konuşulan 'Muhteşem Cuma' reklamı

Saadet Partisi'nden çok konuşulan 'Muhteşem Cuma' reklamı

MHP'ye dokunan yanıyor!

MHP'ye dokunan yanıyor!

Sen önce beyin ölümünü kontrol ettir!

Sen önce beyin ölümünü kontrol ettir!

'Kuruyemişçinin önünden bakarak geçiyorum'

'Kuruyemişçinin önünden bakarak geçiyorum'

Merkel sahneye çıkarken sendeledi

Merkel sahneye çıkarken sendeledi

Hande Fırat canlı yayında fenalaştı!

Hande Fırat canlı yayında fenalaştı!

Kırık Tebeşir Platformu'ndan anlamlı ziyaret

Kırık Tebeşir Platformu'ndan anlamlı ziyaret
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:08:59