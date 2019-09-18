Karayazı Belediyesi'ne kayyım atandı

Tutuklanan Karayazı Belediyesi Eş Başkanı Melike Göksu'nun yerine İlçe Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu kayyım olarak atandı.



Hakkında kesinleşmiş cezası olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Karayazı Belediye Eşbaşkanı Melike Göksu'nun yerine Kaymakam Mesut Tabakcıoğlu kayyım olarak atandı.

Erzurum Valiliği'nde yapılan açıklama şöyle:





"Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçundan devam eden (1) Savcılık Soruşturması, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay 16. Ceza Dairesinde onanması üzerine adli mercilerin talimatı üzerine yakalanarak cezaevine sevk işlemlerine başlanıldığı göz önünde bulundurularak anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 17.09.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46'ncı maddesi kapsamında Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu Karayazı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."