Karayollarında yeni dönem: Artık polis olmayacak

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni trafik yönetmeliğine göre, artık karayollarında polis olmayacak. Jandarma ekipleri tüm yurtta trafik ve denetleme görevini yerine getirecek.





Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan güvenlik uzmanı Feramuz Erdin, "Aslında ilk başta karayollarındaki denetim yetkisi polis ve jandarma sorumluluk alanlarına göre ayrılmıştı. Daha sonra askerliğini Jandarma olarak yapan erlerin vatandaşa davranış tarzından doğan bazı sorunlardan dolayı tüm karayollarındaki denetim yetkisi polise verilmişti. Polis de bu süreçte bu alanda yeteri kadar donanım ve deneyim sahibi oldu. Muhtemelen, muvazzaflık sistemine geçilmesinin bir sonucu olarak Jandarma'nın karayollarındaki denetim yetkisi şimdi yeniden tanımlanmak isteniyordur" dedi.





Türkiye'deki tüm karayollarında mevcut yönetmeliğe göre, trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polis, polisin ve trafik teşkilatının görev alanı dışında kalan yerlerde ise jandarma görev yapıyordu."İşleyen bir sistemin tamamen değiştirilmek istenmesinin mantığı kamuoyuna etraflıca anlatılmalıdır" diyen Erdin, "Çünkü bu değişiklik nedeniyle doğacak olan maliyet ve olası sorunların nedenini halk doğal olarak merak edecektir. Jandarma ve Polis teşkilatları arasında çok daha kapsamlı iş birliğine ihtiyaç varken, bu şekildeki yeni bir iş bölümünün faydası ne olacaktır? Yönetim kolaylığı veya maliyet tasarrufu gibi bir neden göremiyorsak, bu uygulama değişikliği 'gereksiz' olarak nitelendirilebilir" ifadelerini kullandı.