Samanyolu Haber /Gündem / Kardemir'deki AKP'li isimlere görülmemiş maaş: 77 bin TL! /19 Nisan 2021 12:44

Kardemir'deki AKP'li isimlere görülmemiş maaş: 77 bin TL!

Kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) yönetim kurulunda fahiş ücret alana AKP’li isimleri ifşa eden Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz bu defa Karabük Demir-Çelik (KARDEMİR) yönetim kurulu üyelerinin maaşlarını paylaştı.

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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, şahsi Twitter hesabında Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin (KARDEMİR) yönetim kurulundaki AKP'ye yakın bürokratların 2021 yılı aylık maaşlarını ifşa etti.

Yavuzyılmaz, kaynak olarak da KARDEMİR Genel Kurul tutanakları ve Kalkınma Bankası Genel Kurul tutanağını gösterdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar’ın KARDEMİR yönetim kurulu başkanlığından ve KARDÖKMAK yönetim kurulu başkanlığından ‘huzur hakkı’ parası ile toplam aylık geliri 77 bin 140 TL.
 
KARDEMİR Başkan Vekili Erdal Erdem’in ise Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu üyeliğinden ve KARÇEL Yönetim Kurulu Başkanlığından aldığı ‘huzur hakkı’ ile aylık toplam geliri 72 bin 403 TL.

GENEL KURUL TUTUNAKLARINDA TEK TEK YAZIYOR

Yavuzyılmaz paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı: KARDEMİR yönetim kurulundaki Ak Partili bürokratların 2021 yılı aylık maaşlarını tespit ettik.

Alparslan Bayraktar: Kardemir YK Başkanı ücreti: 39.423TL, Enerji Bakan Yrd maaşı: 27.717TL, Kardökmak YK Başkanı huzur hakkı: 10.000TL (birkaç gün önceye kadar), Toplam: 77.140 TL
Erdal Erdem: Kardemir YK Başkan Vekili ücreti: 39.423TL, Kalkınma Bankası YK üyesi maaşı: 22.980TL, Karçel YK Bşk. huzur hakkı: 10.000TL (birkaç gün önceye kadar) Toplam aylık maaş: 72.403 TL.

Kardemir YK Üyelerinin 2021 yılı aylık maaşlarını nasıl hesapladım: 2021 yılı Kardemir YK aylık ücreti= 2020 yılı Kardemir YK aylık ücreti= 2019 yılı Kardemir YK aylık ücreti Kaynak: Kardemir Genel Kurul tutanakları 2019 yılı Kardemir YK aylık ücreti= 2018 yılı Kardemir YK aylık ücreti x 2018 yılı ÜFE (%33,64) 2018 yılı Kardemir YK aylık ücreti= 29.500TL Kardemir Genel Kurul tutanakları

Kalkınma Bankası YK Üyeleri 2021 yılı aylık maaşları= 22.980TL Kaynak: Kalkınma Bankası Genel Kurul tutanağı”

Deniz Yavuzyılmaz daha önce de çoğunluk hissesi Türkiye Varlık Fonu’na geçen Turkcell’in yönetim kurulundaki AKP’li isimlerin maaşlarını ifşa etmişti
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